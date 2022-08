Von göttlicher Ordnung und ständischem Denken

Wem der Schreiberling dieser Zeilen alles auf seiner Reise begegnet ist und wie das Leben „Anno 1604“ war, würde mehr als das Papier dieser Seiten füllen. Es waren unzählige Menschen, die am Samstag die Straßen und Gassen im historischen Burgsteinfurt bevölkert haben. Darunter waren erlauchte Grafen und edle Ritter, strenge Richter, sittsame Ackerbürger, gesetzestreue Staatsdiener, eine bibelfeste Geistlichkeit aber auch marodierende Söldner, von der Pest gezeichnete Aussätzige, Bauern, die um ihre Ernte kämpfen und Hungerlöhner, deren Hab und Gut nicht wertvoller als die dreckigen Lumpen sind, in denen sie täglich ums Überleben kämpfen.

Rund 280 Einwohner der Stadt, Schulkinder, Vereine, Gruppen und viele Bürger, hatten sich lange auf diesen Tag und die mittlerweile vierte Auflage des Historienspiels vorbereitet. Sie sind in Rollen und Kostüme geschlüpft, um das Leben so darzustellen, wie es sich vielleicht zugetragen hat beim Übergang vom Mittelalter in die Frühe Neuzeit – etwas verklärend und überzeichnet zwar, aber durchaus mit historischen Hintergründen und Anleihen. Da war die Welt noch in Stände aufgeteilt. Und die Ordnung wurde als von Gott gegeben angesehen.

Die aus aller Herren Länder angereisten Besucher erlebten, wie Richter Eberwien das zänkische Weib in die Verbannung schickt, weil Schuhmachers Stine ihr Schandmaul nicht halten kann, wie ein Fischdieb in Ketten gelegt wird, weil er Aale aus der Aa gefischt und schwarz geräuchert hat. Zimmerleute bauen auf dem Markt einen gewaltigen Dachstuhl auf. Ein Schmied bearbeitet mit wuchtigen Hammerschlägen glühendes Eisen im lodernden Feuer. Kräuterfrauen rühren für die großen und kleinen Zipperlein geheimnisvolle Tinkturen an. Ein Braumeister zeigt, wie aus Hopfen, Wasser und Malz ein kräftiges Bier entsteht. Waschfrauen schrubben am Ufer der Burggräfte die Leibwäsche von Graf Arnold und Gräfin Magdalena mit Buchenholzasche wieder weiß. Hofprediger Johann Bernhard Corvinus predigt dem Christenvolk, gottesfürchtig und barmherzig zu sein.

Feuerspuckende Gaukler verdienen sich mit ihren Kunststücken ein paar Taler fürs tägliche Brot. Steinmetze, Besenmacher, Spinner, Fischer, Schornsteinfeger und Blaudrucker demonstrieren, was sie mit der Kraft ihrer Hände schaffen können. Hühnerhändler bieten ihr schnatterndes Federvieh feil. Ein Latrinenleerer schüttet seine Eimer über den Köpfen der Menge aus. Wahrsagerinnen blicken in Glaskugeln und lesen in Handlinien, was die Zukunft bringt. Und nicht zu vergessen die Wehmutter, die weiß, was hilft, wenn dem Mann die Kraft der Lenden abhanden kommt oder wie sich einsame Jungfrauen doch noch den Kerl fürs Leben schnappen können. Vera Menzel hat diese Rolle perfektioniert. Sie hatte die Idee, dieses Impro-Theater zusammen mit Steinfurt Touristik und Marketing auf die Beine zu stellen.

Steinfurt anno 1604 im Jahr 2022 Foto: Drunkenmölle

Wie beschrieben, es war so viel städtisches Treiben, dass nicht alles davon wiedergegeben werden kann. Um den Leichenzug hat der Schreiberling allerdings wohlwissend um die Gefahren, die in seinen Reihen lauern, einen großen Bogen gemacht. Der Tod soll sich zwischen den Trauernden aufgehalten haben. Es hieß, der Sensenmann habe ein Auge auf diejenigen geworfen, die die Abstände missachten und das Schweigegebot brechen.

