Von Null auf Krisenmodus

Silke Beernink (l). und Reinhard van Loh sind überzeugt, dass Jana Maihaus und Kartin Hofhus als Einrichtungsleiterin beziehungsweise Pflegedienstleiterin die richtigen Frauen in der richtigen Position sind, das Altenhilfezentrum in eine sichere Zukunft zu führen.

Doppelter Führungswechsel im Altenhilfezentrum Burgsteinfurt: In dem Komplex an der Tecklenburger Straße hat die Evangelische Per­thes-Stiftung Jana Maihaus die Einrichtungsleitung und Katrin Hofhus die Pflegedienstleitung übertragen. Beide Frauen kennen die beiden angeschlossenen Häuser, das Dietrich-Bonhoeffer- und das Cläre-Fund-Haus, aus dem Effeff. Sie sind die beruflichen Karriereleiter dort Schritt für Schritt immer weiter nach oben geklettert. Nachdem sie die vorläufig höchste Sprosse erklommen haben, sind sie gleich mit ihren bislang wohl größten Herausforderungen konfrontiert worden. Der Übernahme von Führungsverantwortung war damit verbunden, Bewohner, Mitarbeiter und Besucher vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen. Ein Job von Null unmittelbar in den Krisenmodus.