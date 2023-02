Von Prostatakrebs bis zu Erektionsstörungen

Das Ärzte-Team des Bauhaus MVZ informiert bei der nächsten Abendvisite, die am 28. Februar (Dienstag) stattfindet, über Prostatakrebs, Erektionsstörungen, urologische Probleme von Frauen und deren Behandlungsmöglichkeiten.

Veränderungen oder Erkrankungen der Nieren und ableitenden Harnwege können jeden treffen, schon vom Kindesalter an. Nicht nur bei bösartigen Erkrankungen (Prostatakrebs) oder Inkontinenz können Urologen weiterhelfen. Darüber hinaus behandeln sie unter anderem Fruchtbarkeitsstörungen oder chronische Harnwegsinfekte.

Spezialisten

Die drei Emsdettener Fachärzte für Urologie gehen während der um 19 Uhr beginnenden Abendvisite in Kurzvorträgen auf ausgewählte Erkrankungen aus dem Bereich der Urologie ein.

Dr. Claudius Henke informiert über Prostatakrebs und die urologische Krebsvorsorge. Männlicher Hormonmangel und ein Kurzüberblick über Erektionsstörungen stehen im Mittelpunkt des Vortrages von Dr. Jonas Maliske. Anschließend spricht Dr. Petra Zimmer über urologische Probleme von Frauen und deren Behandlungsmöglichkeiten.

Hormonmangel

Im Anschluss stehen die Ärzte für Fragen oder Diskussion der einzelnen Themen zur Verfügung.

Die Abendvisite findet in der Familienbildungsstätte Steinfurt, Schulstraße 3, statt. Die Veranstaltungsreihe des UKM Marienhospital Steinfurt wird in Kooperation mit der Familienbildungsstätte Steinfurt und der VHS Steinfurt durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Anmeldung per E-Mail muss spätestens am Veranstaltungstag bis um 10 Uhr erfolgen an info@fbs-stein-furt.de. Folgende Angaben werden benötigt: Vor- und Nachname, Anschrift und Geburtsdatum.