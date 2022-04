Vordenken für mehr Verkehrssicherheit

Verkehrliche Brennpunkte im Rad- und Schülerverkehr sieht Dr. Tobias Herbold im Bereich der Einmündungen der Hollicher Straße und des Wöstenwegs in die Tecklenburger bzw. Ostendorfer Straße sowie an der Emsdettener Straße zwischen Kreisverkehr am Rathaus und Regenbogenschule. Der Borghorster Familienvater hat Verbesserungsvorschläge, die er auch grafisch visualisiert hat (kl. Bild unten)

„Andere denken nach, wir denken vor“ – Dr. Tobias Herbold hält‘s wie Udo Lindenberg und formuliert dies in seinem konkreten Fall durchaus als dringliche Forderung. Der Augenarzt aus Borghorst, Vater dreier schulpflichtiger Kinder, sorgt sich um die Sicherheit von Schülern sowie von Radfahrern im lokalen Straßenverkehr. Im Blick hat der Mediziner dabei Abschnitte von zwei stark von Auto- und Schwerlastverkehr frequentierten Straßen, die durch Borghorst hindurch bzw. an dem Ort vorbeiführen: Die Emsdettener und die Tecklenburger/Ostendorfer Straße.

„Vor Schulbeginn und nach Schulschluss ist hier der Bär los, mit mitunter haarsträubenden Szenen“, sagt der Familienvater beim Vor-Ort-Pressetermin an der Emsdettener Straße nahe dem Kreisverkehr am Rathaus. Auf dem Abschnitt bis zur Regenbogenschule tummelten sich allmorgend- und nachmittäglich Schüler von vier nahe gelegenen Schulen. Neben Regenbogenschule sind dies die Realschule am Buchenberg, das Gymnasium Borghorst sowie die Marienschule. Einen Radweg gibt es nicht, dafür meistens von Anwohnern aus Ermangelung privaten Stellplatzraumes zugeparkte Seitenstreifen und jede Menge Schwerlastverkehr. Selbst ein Hinweisschild wie „Achtung Radfahrer“ oder „Schule“ fehlten. Radfahrende Schüler seien stark gefährdet, müssten sich ihren Weg zwischen parkenden und fahrenden Fahrzeugen bahnen.

Herbold wünscht sich, dass schnell Maßnahmen der Verkehrsberuhigung ergriffen werden. Eine Reduzierung auf Tempo 30 werktags zu Schulzeiten gehört aus seiner Sicht grundlegend ebenso dazu wie die Aufstellung entsprechender Hinweisschilder auf Schulen. Auch das Anlegen von rot eingefärbten Radfahrstreifen sei geboten, wobei sich Herbold durchaus der Problematik bewusst ist, dass es dann wohl ein Stellplatzproblem mit den Anwohnerautos gibt.

Die zweite Stelle, die Herbold im lokalen Straßenverkehrsnetz als Sicherheitsmanko für Radfahrer ausgemacht hat, ist das Teilstück der Tecklenburger/Ostendorfer Straße zwischen den Einmündungen Hollicher Straße und Wöstenweg. Vor allem an Wochenenden überquerten zahlreiche Radfahrer diese Stelle, um von Borghorst nach Emsdetten oder zum Reiterhof Brand zu kommen, sagt der Borghorster. Auch er selbst sei schon diverse Mal in gefährliche Situationen beim Queren gekommen. Das Problem: Auf der Landstraße gilt an dieser Stelle Tempo 100, zudem machten die Abbiegespuren die Situation eher unübersichtlich. Herbold hält eine Tempobegrenzung auf 70 Stundenkilometer für angemessen, außerdem eine Beschilderung „Vorsicht Radfahrer“ sowie den Einbau einer Querungshilfe.

Herbold weiß die Stadt Steinfurt respektive Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer und den Technischen Beigeordneten Hans Schröder bei sich. Allerdings besteht das Problem, dass die Kommune nicht Entscheidungsträger ist, da es sich nicht um Gemeinde-, sondern Landesstraßen handelt. Die zuständige Behörde Straßen.NRW verfolgt in erster Linie die Maxime der Sicherstellung des Verkehrsflusses und wird in der Regel nur dann tätig, wenn es polizeilich bestätigte Hinweise auf einen Unfallhäufungspunkt gibt.

Herbold hält diese Auffassung für falsch. „Muss denn erst etwas passieren wie im vergangenen Jahr in Rheine, als ein Vierjähriger beim Überqueren einer vielbefahrenen Landstraße schwerst verletzt wurde?“, fragt er. der Familienvater sieht es als überfällig an, in der Verkehrspolitik allgemein neue Prioritäten zu setzen. Die Auto-Zentriertheit der vergangenen Jahrzehnte in der Form des „Immer mehr und immer größer“ könne man sich angesichts des fortschreitenden Klimawandels nicht mehr leisten. Verzicht sei angesagt, weniger Bequemlichkeit und ein Umdenken hin zu mehr Radverkehr, was politisch auch gewollt sei.

Herbold erinnert an das Versprechen, dass der frühere Verkehrsminister Andreas Scheuer (CDU) anlässlich der Verabschiedung des nationalen Radverkehrsplanes im vergangenen Jahr gegeben hat: „Deutschland wird Fahrradland“. Insofern ein Vordenken, wie es auch Udo Lindenberg propagiert. Nur umsetzen müsse man es dann auch.