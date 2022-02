Vorkaufsrechte sollen mittelfristige Perspektiven sichern

Jeweils einstimmig hat der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften in dieser Woche aktuell in Privateigentum befindliche Flächen mit einem solchen, baurechtlich verankerten Vorrang für die Kommune belegt, damit dort Erweiterungen bestehender Industrieflächen künftig ermöglicht werden können.

Es ist ein offenes Geheimnis: Gewerbeflächen für ansiedlungs- oder expansionswillige Unternehmen sind in der Kreisstadt ein rares Gut. Allenfalls noch Restflächen sind in den großen Gewerbegebieten – beispielsweise in Wilmsberg und im Seller Esch – vorhanden. Versäumnisse der Vergangenheit, als die Stadt es in Zeiten günstiger Grundstückspreise verpasste, mit Grundstückskäufen für die Zukunft vorzusorgen. Nach dem Motto „Aus Fehlern lernen“ will die Verwaltung nun genau dies tun – und das Instrument der Wahl dafür lautet Vorkaufsrecht: Jeweils einstimmig hat der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften in dieser Woche aktuell in Privateigentum befindliche Flächen mit einem solchen, baurechtlich verankerten Vorrang für die Kommune belegt, damit dort Erweiterungen bestehender Industrieflächen künftig ermöglicht werden können.

Es handelt sich dabei im Areale westlich des Gewerbegebiets Seller Esch und entlang der Wettringer Straße nördlich des Brauereigeländes in Burgsteinfurt sowie in Borghorst an der Emsdettener Straße südlich der Siemensstraße und in Wilmsberg zwischen Altenberger Straße und B 54 (drei Flächen). Den abschließenden Beschluss fällt am 10. März der Rat.

„Die Stadt hat über einen langen Zeitraum keinen Gebrauch von diesem Instrument gemacht, jetzt wird sich das ändern“, kündigte Ausschussvorsitzender Kurt Lewandowski (FWS) künftig weitere Schritte an. Das Vorkaufsrecht ermögliche es der Kommune, bei Grundstücksverkäufen an Dritte zum Zuge zu kommen.

Im Ausschuss hatte der Verwaltungsvorschlag breite Zustimmung gefunden. Rolf Diekmann (CDU) sprach von einem „wichtigen Instrument vorausschauender Gewerbepolitik“, Parteikollege Rolf Posingies forderte gar, auch bei Bauland verstärkt in diese Richtung tätig zu werden. Heinz-Bernd Bödding (Grüne) erklärte, dass man Flächenverbrauch grundsätzlich zwar kritisch sehe, in diesem Fall aber, da relativ maßvoll vorgegangen werde, zustimmen werde. Stefan Ludwigs (FDP) sah die Belegungen ebenfalls positiv, wollte aber auch wissen, ob sie der Regionalplanung entsprechen. Dies bestätigte der Fachdienstleiter Stadtplanung, Stefan Albers. Perspektivisch, so Kurt Lewandowski, soll ein größerer Rahmen gefasst werden. Dies mit der Bezirksregierung abzustimmen, sei Auftrag an die Verwaltung.