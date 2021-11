„Was denken die Leute, die zahlen müssen?“

Steinfurt/Münster

Es geht um gut 80 000 Euro. Die will die Stadt Steinfurt von der Eigentümerin haben, auf deren Grundstück der Aldi-Markt an der Bahnhofstraße in Burgsteinfurt steht. Doch die Eigentümerin bezweifelt, dass die Stadt ein Recht auf diese Summe hat und ist vor das Verwaltungsgericht gezogen.

Von Bettina Laerbusch