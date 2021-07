Wassergraben – als belebendes Element

Zum Parken viel zu schade – findet Landschaftsarchitektin Annegret Brinkschulte und zeigt auf ihren Plänen, was man mit dem Wilhelmsplatz alles machen kann.

Breitere Bürgersteige, mittige Parkplatzzeile und bogenförmiger Wassergraben: So stellt sich Landschaftsarchitektin Annegret Brinkschulte einen attraktiven Wilhelmsplatz vor.

Gut fünfeinhalb Jahre ist es her, dass der Wilhelmsplatz zuletzt im Fokus der Öffentlichkeit stand: Anfang 2016 mussten auf dem historisch bedeutsamen Areal am westlichen Rand der Altstadt Burgsteinfurts mehrere kranke Kastanien gefällt werden. Es kam eine Diskussion um die Neugestaltung des Platzes in Gang. Mehrere, zum Teil recht aufwendige Lösungen wurden vorgestellt, um die Aufenthaltsqualität des überwiegend als Parkplatz genutzten Raumes zu erhöhen. Letztlich aber kam es, auch mit Blick auf die klamme Stadtkasse, „nur“ zu einer Einfachlösung: Die Lücken, die die gefällten Kastanien hinterließen, wurden durch Platanen ersetzt.