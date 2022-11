Wie das Anhübschen vor der Party

Ivonne Brömmelhaus ist leidenschaftliche Tetris-Spielerin. Halb sieben in einer Emsdettener Lagerhalle, die 49-Jährige setzt gerade an zu ihrer ersten Runde. Sie schiebt die Rechtecke mit sichtbarer Leidenschaft laut klappernd hin und her, vor und zurück, bis keine Lücke in der Draufsicht mehr zu sehen ist – und sie gewonnen hat. Ihre Spielsteine kann man im Unterschied zu dem bekannten Computer-Zeitvertreib richtig anfassen. Schwer sind sie. Mal sind es Hähnchenfilets, mal Lammlachse, Hirschnüsschenpfanne, Angusfilet oder Gemüseschnitzel, die in den schwarzen Kunststoffschalen an ihr richtiges Plätzchen geschoben werden. So, dass sie gleich den Kunden auf dem Burgsteinfurter Wochenmarkt ins Augen fallen, ob die wollen oder nicht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet