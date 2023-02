„Wir sind handlungsfähig“

Die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen liegt in Steinfurt in vielen Händen

Steinfurt

Die Zahl der geflüchteten Menschen steigt. Der Städte- und Gemeindebund hat Alarm geschlagen. Dass die Situation in Steinfurt nicht so dramatisch ist wie anderswo, liegt nach Einschätzung der örtlichen Helfer an der engen Vernetzungen der haupt- und ehrenamtlich Beteiligten. Zudem koordiniert eine Lenkungsgruppe wichtige Aspekte der Flüchtlingsbetreuung. Ein Treffen mit Steinfurtern, die bei der Unterbringung und Integration mit anpacken.