Endlich wieder in Präsenz. Nach zwei Jahren Online-Ausgabe hat der Firmentag der Fachhochschule in Steinfurt wieder Möglichkeiten für Studierende und Unternehmen geschaffen, sich persönlich kennenzulernen. Die Kontaktbörse gilt als aussichtsreiches Format, Fachkräfte zu gewinnen.

Stefan Adams (Bild o.r.) begrüßte Aussteller und Studierende am Dienstagvormittag auf dem Steinfurter FH-Campus zum Firmentag. Die Besucher hatten die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern zu kommen, oder auch, um ihre Bewerbungsunterlagen einmal checken zu lassen (Bild u.l.).

„Wirtschaft trifft Talente.“ Das war am Dienstag auf dem Campus der Fachhochschule in Steinfurt angesagt und die Erleichterung spürbar, diese Kontaktbörse nach zwei Jahren, in denen Unternehmen und Studierende sich pandemiebedingt lediglich online kennenlernen konnten, endlich wieder in Präsenz stattfinden zu lassen. Schon zur Eröffnung am Vormittag waren das große Hörsaalgebäude und das eigens aufgebaute Messezelt gut besucht und das Interesse groß, sich gegenseitig vorzustellen. Dabei ging es darum, sich über Möglichkeiten auszutauschen, welche Chancen die Region bietet, attraktive Jobs zu finden und sich beruflich als auch persönlich weiterzubilden. Angebot und Nachfrage sind trotz eines weiterhin hart umkämpften Arbeitsmarktes groß. Das haben Prof. Dr. Thomas Jüstel, Dekan des Fachbereichs Chemieingenieurwesen, Stefan Adam, Prokurist der TAFH Münster GmbH, und Christian Holterhues, Prokurist der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (WESt) des Kreises Steinfurt, im Pressegespräch hervorgehoben. Während viele Unternehmen auf der Suche nach qualifiziertem Personal seien, bilde die FH kompetenten und motivierten Nachwuchs aus. Der Firmentag sei aus diesem Grund „ein großartiges Format“, Arbeitgeber und Studierende miteinander zu vernetzen.

Insgesamt 70 Aussteller, allein 17 davon aus dem Kreis Steinfurt mit rund 100 Stellenangeboten, waren auf der Messe vertreten. Mehr Platz war nicht vorhanden. Holterhues berichtete von rund 20 Firmen, die auf der Warteliste gestanden haben.

Mit dabei in Steinfurt waren auch Global-Player wie BASF oder Miele. Klar, der Mittelstand war stark vertreten. Aber auch Start-ups waren unter den Ausstellern, von denen sich insbesondere die lokalen Wirtschaftsförderer erhoffen, dass sie sich in der Region niederlassen und dem Konjunkturmotor mit innovativen Ideen und Entwicklungen weiter Schwung verleihen. Es gelte, sowohl in die Region hinein, als auch über sie hinaus zu wirken, Fortschritt zu schaffen und Akzente auf den Märkten zu setzen.

Mario Richter, Leiter der Produktentwicklung bei geocapture in Hopsten, gab ein Beispiel, wie sich in relativ kurzer Zeit mit Softwareentwicklung für mobile Profis ein wachsender Absatzmarkt erschließen lässt. Zehn Jahre nach der Gründung beschäftigt die Firma bereits über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Wachstum setze sich fort.

Adam und Jüstel betonten in diesem Zusammenhang, wie gut die Kontakte zur regionalen Wirtschaft sind. Abschlussarbeiten, die die Studierenden in enger Kooperation mit den Unternehmen verfassen, seien die besten Vorstellungsgespräche, die man haben könne, verwies Adam auf den Stellenwert, den die praxisnahe Lehre und Forschung der Fachbereiche der FH besitzt. Dass oftmals das eine zum anderen führt, würden zahlreiche Erfolgsgeschichten belegen.

Ganz nah der Praxis angelehnt waren auch die zahlreichen Vorträge, die im Verlauf des Tages gehalten wurden. Etwa dazu, wie man mit „Gründungs-Know-how“ erfolgreich im Beruf sein kann, wie man Souveränität und Selbstbewusstsein für ein sicheres Auftreten erlangt, wie man einen Karrierestart unter Umständen auch mit einem Richtungswechsel beginnt, sich auf dem internationalen Job-Markt bewährt oder einfach nur, wie man sein Gehalt verhandelt.

Fortsetzung folgt. Das haben die Veranstalter schon fürs nächste Jahr angekündigt.