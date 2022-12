Zeit ist das wertvollste Geschenk

Steinfurt

„Weihnachten ist an sich schon ein Geschenk“, sagt Pfarrer Guido Meyer Wirsching von der evangelischen Kirche Burgsteinfurt. Er appelliert daran, auch an die Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht. Mit dieser Ansicht ist er nicht alleine, wie eine Umfrage unserer Zeitung unter bekannten Steinfurterinnen und Steinfurtern ergab.

Von Marion Fenner