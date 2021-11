Zeuge erleidet auf Weg zum Gericht Panikattacke

Steinfurt/Rheine

Was hat sich am 29. August 2020 in und vor einer Wohnung in Steinfurt zugetragen? Wie viel Geld schuldet der Geschädigte den Angeklagten wirklich? Diese und noch andere Fragen will das Schöffengericht in Rheine klären. Zwei Männer aus Steinfurt stehen dort vor Gericht.