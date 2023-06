Am Freitagabend wurde ein Gastronomiebetrieb aus Borghorst im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle des Zolls überprüft. Den Beamten fiel besonders ein großer Mangel auf, der nun Folgen haben könnte.

Bundesweite Schwerpunktkontrollen in der Gastronomie

Der Zoll hat am Freitagabend einen Borghorster Gastronomiebetrieb kontrolliert.

Ein größerer Gastronomiebetrieb aus Borghorst war am Freitagabend Teil einer bundesweiten Schwerpunktkontrolle des Zolls in der Gastronomie und in Hotelbetrieben.