Zukunft der Wärmeversorgung

Unter der Leitung von Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer hat sich am Dienstag erstmalig eine Expertenrunde mit Vertretern der Stadt, der Stadtwerke, der ansässigen Energieproduzenten, der Fachhochschule und einem Ingenieurbüro zusammengefunden und zum Thema „Kommunale Wärmeleitplanung“ diskutiert. „Die Steinfurter Stadtgesellschaft kann Klimaschutz“, zieht Klimaschutzmanager Simon Möser in einer Pressemitteilung ein Fazit aus der Gesprächsrunde. Strom aus Wind, Sonne und Biomasse sei in Steinfurt etabliert und sorge für lokale Wertschöpfung.

Wind und Sonne

Bilanziell betrachtet wurden 2019 rund 188 Prozent des anfallenden Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt. Zudem seien 2019 etwa 19 000 MWh Wärme aus erneuerbaren Energien bereitgestellt worden. Mit den Stadtwerken Steinfurt gibt es einen lokalen Energieversorger, der diese vor Ort produzierten Energien auf der Steinfurter Gebietsfläche verteilt. Mit der FH gibt es vor Ort eine Forschungs- und Ausbildungseinrichtung, die sich täglich mit den Anforderungen der Energiewende beschäftig.

Angetrieben durch den weiter fortschreitenden Klimawandel und verschärft durch die aktuelle Energiekrise will der Gesetzgeber nun handeln und im Lauf des nächsten Jahres die kommunale Wärmeleitplanung für Kommunen verpflichtend machen. Auf den offiziellen Start des Bunds wollen die Steinfurter Experten jedoch nicht warten.

19 000 MWh Wärme

Es sei bereits jetzt wichtig, sich auszutauschen und einen Plan zu entwerfen, wie eine erfolgreiche Wärmewende aussehen kann. Die Experten aus der Runde, so heißt es in der Mitteilung, seien sich am Dienstag einig gewesen, dass dies nur in enger Abstimmung untereinander passieren könne und ein Weg gefunden werden müsse, wie die Steinfurter Stadtgesellschaft davon profitieren könne.