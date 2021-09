Zur Abkühlung in den Container

Steinfurt

Der Anteil der Elektroautos an den Neuwagen in Deutschland steigt. Ist aber im Vergleich zu den Fahrzeugen mit Verbrenner-Motor noch sehr gering. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass in Brand geratene E-Autos noch selten vorkommen. In Steinfurt hat es laut Feuerwehr noch keinen einzigen derartigen Einsatz gegeben. Trotzdem sind die beiden Löschzüge in Borghorst und Burgsteinfurt darauf gut vorbereitet.

Von Matthias Lehmkuhl