Zurück zu den Wurzeln

Sie sind allesamt landwirtschaftsaffin, zugleich Kinder des Digitalisierungszeitalters und sie teilen eine besondere Leidenschaft, die zumindest auf den ersten Blick erstaunt: Die Freunde Adrian Westhues (17), Mattes Gerdener (19) sowie Jonas Zimmermann (19) haben mit ihrer Kartoffelanbauaktion nach Altväter Sitte in diesem Jahr für einiges Aufsehen gesorgt. Auf einem rund 1000 Quadratmeter großen Acker in der Nähe des Hofes Westhues in Sellen hat das Trio im Frühjahr 100 Kilogramm Erdäpfel der Sorte Belana zunächst gelegt, dann über den Sommer zur Reife gebracht, um ab Mitte August bis etwa Ende September ungefähr die fünffache Menge zu ernten und anschließend im Bekanntenkreis unters Volk zu bringen. Das Besondere an der Aktion: Sämtliche Arbeiten wurden mit historischen Landmaschinen durchgeführt. Wie kommt man als Jugendlicher auf eine solch ungewöhnliche Idee?

„Wir wussten davon, dass es in Hollich und auch in Sellen bis in die 1990er Jahre noch landwirtschaftlichen Kartoffelanbau gab, der dann aus wirtschaftlichen Gründen aber aufgegeben wurde“, sagt Jonas. Im Corona-Jahr 2020 kam unter den drei Kumpels die Idee auf, es damit im kleineren Stil wieder zu versuchen, berichtet der 19-Jährige, der aktuell eine Ausbildung zum Tischler bei der Firma Volpers in Nordwalde absolviert. „Wir haben es als Spaß empfunden, als Abwechslung zur Corona-Situation und als Erdung, denn wir alle sind mehr oder weniger stark mit der Landwirtschaft verwurzelt“, so Mattes, der als Kind oft auf dem Hof seines Großvaters war und derzeit als Industriemechaniker bei der Brauerei Rolinck in die Lehre geht.

Als Zugfahrzeug diente dem Trio ein Fendt-Schlepper aus dem Baujahr 1967. Mit dem Klassiker kamen sie erstaunlich gut zurecht. Gleiches galt für die aus dem Jahr 1960 stammende zweireihige Legemaschine und schließlich auch für die „Wühlmaus“, wie die Hobby-Jungbauern den Roder nennen, mit der die Knollen aus der Erde gehoben werden, damit sie anschließend eingesammelt werden können. „Ich glaube, das ist noch ein Vorkriegsmodell“, lacht Mattes.

Insbesondere bei der Ernte, aber auch der zwischenzeitlichen Unkrautbeseitigung sei sehr viel Handarbeit vonnöten gewesen, berichtet das Trio. Aber mit einigen Helfern und Tipps von der Großväter-Generation – vornehmlich von Johann Nefigmann und Josef Westhues – gelang es dann doch recht reibungslos. „Wir waren schon erstaunt, wie gut die alte Mechanik noch funktioniert“, lautet Jonas‘ Fazit.

Und für Aufsehen sorgte das Junglandwirtetrio allemal. „Bei den Feldarbeiten hatten wir oft spontanen Besuch, der uns für unsere Arbeit Respekt zollte“, berichtet Mattes.

Im kommenden Jahr wollen die Drei ihre Kartoffelaktion fortführen, haben sogar schon einen zweiten Standort im Auge. Die Einnahmen, die sie bei ihrer Premiere erzielt haben, geben das her – und es reichte auch noch für eine Feier im privaten Kreis.

Für Mattes, Jonas und Adrian, der eine Ausbildung zum Landwirt macht, war es eine besondere Erfahrung, die ihnen auch bewusst gemacht hat, wie schwer die Landwirte auch noch nach Einsetzen der Mechanisierung körperlich arbeiten mussten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zugleich ist ihre Motivation, die Tradition des Kartoffelanbaus in Steinfurt nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen.