Zwei junge Männer mit Messer verletzt

Bei einer Schlägerei vor dem K+K-Markt in Borghorst an der Emsdettener Straße wurden am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zwei junge Männer verletzt, einer schwer, der andere leicht. Die Polizei konnte am späten Abend noch keine genaueren Angaben zu dem Vorfall machen. „Wir klären gerade den Sachverhalt“ hieß es von einem Sprecher der Kreispolizeibehörde auf Anfrage. Es gibt bereits eine Gruppe Tatverdächtiger. Einer der mutmaßlichen Haupttäter ist 21 Jahre alt und kommt wie die beiden Opfer aus Steinfurt. Wie die Polizei am späten Abend bestätigte, wurde ein Verdächtiger in seiner Wohnung festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen.

Mit Messer auf Mann eingestochen

Nach ersten Erkenntnissen soll es in der Nähe zum späteren Tatort zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Dabei hat einer der Beteiligten ein Messer gezogen und damit auf einen jungen Mann eingestochen. Das Opfer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Uniklinikum Münster verbracht wurde. Lebensgefahr besteht nach ersten Angaben der Polizei nicht. Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt. Auch er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Verletzten sind laut Polizei 25 Jahre alt.

Kriminalpolizei sichert Spuren

Die Feuerwehr hatte vor dem Eingang des K+K-Marktes ein Zelt aufgebaut, in dem die Erstversorgung des Opfers durch Notarzt und Rettungssanitäter stattfand. Die Kriminalpolizei war ebenfalls vor Ort, um Spuren zu sichern.

Derweil sperrte die Polizei die Emsdettener Straße in beiden Richtungen. Wenige Minuten nach der Auseinandersetzung waren Videos von der Tat im Netz, offensichtlich gefilmt von der gegenüberliegenden Straßenseite.