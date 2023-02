„Es ist mein sechster eigener Gedichtband“, sagt Matthias Engels, renommierter Autor von Lyrik und Prosa, der 1975 am Niederrhein das Licht der Welt erblickte und lange schon mit seiner Familie in Borghorst wohnt. „Zweite Person, Singular“, lautet der zunächst irritierende Titel des kompakten, quadratischen Büchleins, das jetzt in der „Edition offenes Feld“ erschienen ist. Illustriert sind die 35 Texte mit 11 abstrakten Grafiken von Marlies Blauth, erfahrene bildende Künstlerin und selbst Schriftstellerin. „Wir haben bereits im Literaturraum Dortmund/Ruhr einige Projekte miteinander gestaltet“, erläutert Engels. Er wird in der Literaturszene als Schriftsteller, Herausgeber und Referent geschätzt, seine Texte erscheinen in angesehenen Anthologien und Literaturzeitschriften. So zum Beispiel seit Jahren in den „Versnetzen“ von Axel Kutsch. Dieser veröffentlicht alle relevanten Lyriker Deutschlands, von denen es rund 1000 gibt.

