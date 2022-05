Stellplatz-Juwel mit Hanglage

Drei Brüder wollen in Lienen einen Wohnmobil-Stellplatz neben dem Hallenbad erreichten. Ihre Pläne sind schon sehr konkret, die Verhandlungen mit der Stadt laufen. Zunächst verfolgen sie aber ein anderes Ziel.

Haye Schnier (v.l.), Annette und Arnulf Niederdalhoff und Jörn Schnier wollen den Parkplatz neben dem Hallenfreibad in Lienen in einen Wohnmobilstellplatz umbauen

Haye Schnier, Jörn Schnier und Arnulf Niederdalhoff sind Brüder – und sie haben in Lienen Großes vor. Sie wollen gemeinsam mit Arnulf Niederdalhoffs Frau Annette den Wohnmobilparkplatz neben dem Hallenfreibad in einen richtig Wohnmobil-Stellplatz verwandeln – in eine „Camping-Wohlfühloase“ wie Jörn Schnier die Pläne beschreibt.