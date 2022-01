16 Kinder sind unterwegs

Nach dem Aussendegottesdienst am Dienstag haben sich die Mädchen und Jungen in Brochterbeck auf den Weg gemacht.

Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“, steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus der Sternsingeraktion 2022. Den Segen Gottes zum neuen Jahr haben in der ersten Januarwoche 16 Mädchen und Jungen auf Distanz, als Postwurfsendung, zu den Haushalten in Brochterbeck gebracht. Einige Häuser hatten für die Sternsinger ein kleines Dankeschön in Form von Süßigkeiten bereitgestellt. In den Außenbezirken verteilten einige Erwachsene die Postwurfsendung.

Getreu dem Motto „Jeder Euro hilft“, können bis zum 2. Februar weitere Spenden in der katholischen Kirche in einem Opferstock gegeben oder zu den Öffnungszeiten im Gemeindebüro abgegeben werden. Weiter sind Überweisungen für die Sternsingeraktion, Stichwort „Spende Sternsinger Brochterbeck“, auf das Konto des Verbandes der katholischen Kirchengemeinde DE43 4036 1906 0002 7019 00 möglich.