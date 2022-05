NRW-Bank beteiligt sich an Wiederaufforstung im Habichtswald

So könnte es in einigen Jahrzehnten an manchen Stellen im Habichtswald aussehen, denn dort sind jetzt unter anderem Traubeneichen gepflanzt worden.

Die NRW-Bank hat in Tecklenburg das Pflanzen von 1820 Bäumen finanziert und unterstützt damit ein Wiederaufforstungsprojekt im Habichtswald. Dort entsteht mit einem Mix aus Rotbuchen und Traubeneichen die Grundlage für einen klimaresistenten Mischwald, heißt es in einer Mitteilung der Förderbank des Landes. Mit der Aktion werde ein Beitrag zur CO 2 -Kompensation geleistet, indem jede im Bankbetrieb verursachte Emission mit einem Baum ausgeglichen werde.

„Klimaschutz ist das zentrale Vorhaben von Wirtschaft und Gesellschaft und auch die NRW-Bank verfolgt konsequent das Ziel, Emissionen zu vermeiden“, sagt Vorstandsmitglied Gabriela Pantring. „Wo das nicht möglich ist, kompensieren wir Emissionen mithilfe von Zertifikaten und fördern damit Klimaschutzprojekte.“

Die jetzt dafür bepflanzte Fläche im Habichtswald war ursprünglich von Fichten geprägt, die allerdings in den vergangenen Jahren dem Borkenkäfer und der Dürre zum Opfer fielen. Rotbuchen und Traubeneichen sind einheimische Baumarten und wärmeliebender als andere Bäume. Der Baumhasel hat ebenfalls eine Empfehlung im Klimawandel bestehen zu können, so dass sie auf der Fläche auch mit einigen Exemplaren eingebracht wurde. Es werden zudem weitere Baumarten erwartet, die sich natürlich ansamen werden. Mittelfristig sollen mindestens vier bis fünf Baumarten auf der Fläche wachsen.

Die NRW-Bank gestaltet ihren Geschäftsbetrieb nach eigenen Angaben bereits seit Jahren CO 2 -neutral. Ziel sei es, das Entstehen von Emissionen zu vermeiden – zum Beispiel durch die Nutzung von Ökostrom oder umweltfreundlicher Fernwärme. Trotz dieser Einsparmaßnahmen seien jedoch nicht alle Emissionen vermeidbar.