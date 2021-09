20-Jähriger ist nicht mehr in Lebensgefahr

Außer Lebensgefahr ist ein 20 Jahre alter Tecklenburger, der am Dienstagabend auf dem Gelände der Gesamtschule durch Messerstiche verletzt worden ist. Das bestätigt auf Nachfrage Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Der 20 Jahre alte Tecklenburger, der am Dienstagabend auf dem Gelände der Gesamtschule durch Messerstiche verletzt worden ist, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das bestätigt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt auf Nachfrage dieser Zeitung.

Der junge Mann sei ansprechbar und habe sich auch zu dem Vorfall am Dienstagabend geäußert. Das gelte auch für den 17-Jährigen aus Tecklenburg, der den 20-Jährigen begleitet habe. Zum Inhalt der Aussagen macht Martin Botzenhardt keine Angaben. Fest stehe aber, dass der jüngere der beiden Männer nicht durch Messerstiche verletzt worden sei. Er habe sich seine Verletzungen offenbar schon vorher in der Stadt zugezogen.

Die beiden Tecklenburger waren am Dienstagabend von drei Männern attackiert worden. Diese flüchteten anschließend mit einem schwarzen Kleinwagen. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern nach Angaben des Oberstaatsanwalts an. Eine Mordkommission war bereits am Dienstagabend eingesetzt worden.

„Erste Hinweise von Zeugen hat es gegeben“, teilt er im Gespräch mit. Diesen werde nachgegangen. Details nennt Martin Botzenhardt nicht.

Bei der umfangreichen Spurensicherung am Mittwoch ist auf dem Schulgelände die Tatwaffe nicht gefunden worden.

Hinweise nimmt die Polizei (02 51/275-0) entgegen.