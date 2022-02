2500 Euro an nur einem Tag

In rekordverdächtiger Zeit hat die IG Leeden 2500 Euro an Spenden eingenommen.

25 Jahre alt wird die Interessengemeinschaft (IG) Leeden. Am 19. Juni soll das gefeiert werden. Bis dahin will man auf jeden Fall einen Dokumentationsfilm über „25 Jahre erfolgreiche Arbeit der IG“ erstellen. Rund 2600 Euro sollen investiert werden. Außerdem wird die Homepage der IG umstrukturiert. Rund 3200 Euro sind dafür eingeplant. Viel Geld für die Gemeinschaft. Zumal auch noch ein Sonnensegel für den Feierabendmarkt angeschafft werden soll und eine Aufführung des Krokodiltheaters geplant ist.

Der Vorsitzende Gerhard Wellemeyer hatte deshalb die Mitglieder um Spenden gebeten und dafür das neue Spendenprojekt „Heimatpower“ der Kreissparkasse Steinfurt genutzt. Spenden von Dritten bis maximal 50 Euro werden von dem Geldinstitut verdoppelt.

„ »So macht die Arbeit in und für die IG und für Leeden doppelt Spaß.« “ Gerhard Wellemeyer

Am Dienstag war der Start für die IG Leeden – und bereits einen Tag später, am Mittwoch um 16 Uhr, war das Ziel erreicht: 2500 Euro. Das Spendenziel sei aus seiner Sicht durchaus ambitioniert gewesen, so Wellemeyer. Mit diesem schnellen Ergebnis hat er nicht gerechnet. „Fantastisch. Herzlichen Dank allen Spendern und Unterstützern. So macht die Arbeit in und für die IG und für Leeden doppelt Spaß“, ist der Vorsitzende hoch erfreut.

Spender, die bei „Heimatpower“ nicht zum Zuge gekommen sind, die IG aber unterstützen möchten, können auf das Konto der IG bei der KSK Steinfurt überweisen: IBAN DE82 4035 1060 0033 0024 37.