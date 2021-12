3,1 Millionen Euro sind zu verteilen

Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die gemeinsame Leader-Bewerbung „Tecklenburger Land“ mit den Städten und Gemeinden Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Ladbergen, Lengerich, Lienen, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln für die Förderperiode 2023 bis 2029 aktiv zu unterstützen. Bereits mehrfach hat die Festspielstadt von Leader-Fördermitteln profitiert. Es waren „tolle Projekte“, erinnerte Bürgermeister Stefan Streit unter anderem an die neue Remise in Leeden. Streit ist Vorsitzender der „Lokalen Aktionsgruppe Tecklenburger Land“ (LAG). Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung wird sich die Stadt Tecklenburg an der Leader-Arbeit aktiv beteiligen und die Umsetzung von Projekten begleiten.

Die anteiligen jährlichen Kosten zur Kofinanzierung des Regionalmanagements in Höhe von zehn Cent pro Leader-relevantem Einwohner (Kosten für die Stadt: 917,80 Euro) wird Tecklenburg im Falle einer erfolgreichen Bewerbung für den Zeitraum von 2023 bis 2029 (inklusive einer zweijährigen Verlängerung des Umsetzungszeitraums) bereitstellen.

Programm für den ländlichen Raum

Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Die Abkürzung steht dabei für „Liaison entre actions de développement de l‘économie rurale“ und bedeutet die Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. „Das Programm dient der Strukturförderung des Ländlichen Raums und wird finanziert aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)“, heißt es in einer Vorlage der Stadtverwaltung.

Wichtigste Merkmale von Leader sind demnach die umfassende Einbeziehung der regionalen Akteure, die Umsetzung individueller regionaler Entwicklungsstrategien (RES), die Prozessbegleitung durch ein qualifiziertes Regionalmanagement sowie die Kooperation und Vernetzung der Leader-Regionen und anderer Regionalentwicklungsinitiativen untereinander.

„Die umfassende Beteiligung der lokalen Bevölkerung soll die ländlichen Räume als Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum stärken und angesichts aktueller sowie zukünftiger Herausforderungen deren regionale Resilienz erhöhen. Die im ländlichen Raum lebenden Menschen sollen weiter qualifiziert, Armut bekämpft und der soziale Zusammenhalt und die wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden. Außerdem sollen die natürlichen Lebensgrundlagen, die Biodiversität und das Natur- und Kulturerbe erhalten, regeneriert und langfristig gesichert werden.“

Nächste Förderphase

Weiter informiert die Stadt, dass Leader den Regionen in der nächsten Förderphase 3,1 Millionen Euro zur Verfügung stellt. „Die Region bestimmt über den Einsatz der Fördermittel und definiert zu Beginn des Prozesses die Schwerpunkte und den Rahmen der Förderung. Leader-Regionen haben exklusiven Zugang zum Regionalbudget „Kleinprojekteförderung“, einem Fördertopf, mit dem jährlich zusätzlich 180.000 Euro für kleinere, primär investive Projekte zur Verfügung gestellt werden. Außerdem gibt es oftmals einen bevorzugten Zugang zu Fördertöpfen wie zum Beispiel der Dorferneuerung, Bodenordnung.“

Die Region entwickelt für den Bewerbungsprozess eine regionale Entwicklungsstrategie (RES), diese formuliert die Schwerpunkte und deren Umsetzung. Die RES wird anhand von Qualitätskriterien bewertet: Die Ziele müssen auf den Stärken und Schwächen der Region aufbauen, Bevölkerung und relevanter Akteure müssen eingebunden werden.

Laut Information der Stadtverwaltung muss bis zum 4. März eine fertige RES vorgelegt werden. Eine unabhängige Jury wird im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens die Leader-Regionen für die kommende Förderphase auswählen und bis zum Frühjahr 2022 bekannt geben.

Kosten für den regionalen öffentlichen Mindestanteil liegen bei 400.000 Euro je Region. Dieser Betrag (umgerechnet auf sieben Jahre sind dies jährliche Kosten in Höhe von 57.142,86 Euro je Leader-Region) muss im Zuge der Bewerbung zugesichert werden. Der Kreis Steinfurt übernimmt dies formal für die gesamte Summe.