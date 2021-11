Ab sofort wieder Maskenpflicht bei Gottesdiensten

Angesichts rapide steigender Corona-Infektionszahlen und vieler Impfdurchbrüche hat das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde beschlossen, besondere Schutzmaßnahmen in den Gottesdiensten wieder einzuführen. Darauf weist sie in einer Pressemitteilung hin.

Ab sofort muss fortwährend in allen Gottesdiensten in der Kirche eine medizinische Maske getragen werden. Diese Auflage wurde bisher nur noch für Trauerfeiern verlangt, wird nun aber wieder für alle Gottesdienste zum Standard. Zudem gelten für alle Gottesdienste und Trauerfeiern die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet). Die Zertifikate dafür und auch der Personalausweis zum Abgleich der Personalien sind vor den Gottesdiensten den Gottesdienstbegleitern vorzuweisen.

Beschränkung der Personenzahl

Das Presbyterium hofft, Weihnachtsgottesdienste in Präsenz durchführen zu können. Dabei wird allerdings die zulässige Personenzahl in den Gotteshäusern beschränkt werden müssen. Diejenigen, die die Heiligabend-Gottesdienste besuchen wollen, müssen sich vorher anmelden. Die Anmeldestellen (per Telefon oder E-Mail) werden auf der Internetseite der Kirchengemeinde (www.lengerich@ekvw.de), in der Presse und in den Schaukästen demnächst bekanntgegeben.

Besonders weist die evangelische Kirchengemeinde darauf hin, dass ungeimpfte Kinder und Jugendliche nur mit einem frühestens am 23. Dezember durch eine offizielle Teststelle erstellten negativen Testzertifikat an den Heiligabend-Gottesdiensten teilnehmen können.

Diese vom Presbyterium beschlossenen Maßnahmen sollen die Infektionsgefahr in den Gottesdiensten mindern. Das Presbyterium hofft auf Verständnis dafür. Es bittet alle Gottesdienstbesucher, früh zu den Gottesdiensten zu kommen, damit das Prüfen der 3G-Regeln ohne Verzögerungen gelingen kann, heißt es abschließend in der Mitteilung der Kirchengemeinde.