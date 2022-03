Abschied nach 26 Jahren

Die zahlreichen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen, weg vom alten, klassischen Vorstand zu einem Vorstandsteam: Der Heimatverein Leeden hat sich neu aufgestellt und für die Zukunft gerüstet. Nachdem sich bereits vor Jahren abgezeichnet hatte, dass der Vorsitzende Rudolf Rogowski nach 26 Jahren sein Amt abgeben wollte und klar war, dass sich niemand für diese Position in bisheriger Form als Nachfolger finden würde, hatten sich die Mitglieder bereits 2019 in einem Workshop Gedanken gemacht. Klar war, dass es Strukturveränderungen brauchen würde. Und die gibt es nun.

Wie der Verein mitteilt, wählten die Mitglieder statt eines Vorsitzenden ein vierköpfiges Team, bestehend aus Melanie Bohne, Thorsten Danebrock, Iris Schnepper und Beate Wacker. Hinzu kommt ein Beirat, in dem Sven Bohne, Rolf Brinkering, Klaus Fischer, Sandra Konrad, Thomas Meyer-Path, Frank Nowroth, Rudolf Rogowski, Heidi Steinhoff und Andrea Westermann vertreten sind. Sie wurden alle einstimmig gewählt. Neuer Kassenprüfer und Nachfolger von Frank Nowroth wurde Edgar Korte.

41 Mitglieder waren zu der Jahreshauptversammlung in den Stiftshof gekommen. Rudolf Rogowski dankte in seinem Rückblick auf seine lange Amtszeit seinen Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit. Ein besonderer Dank galt seiner Ehefrau Brigitte, die ihn jederzeit und bei allen Belangen unterstützt hat. Ein Dank ging aber ebenso an die vielen Mitglieder des Vereins, die in den letzten 26 Jahren kräftig mitgearbeitet, aber auch gefeiert haben.

Ehrenvorsitzender

Im Anschluss folgte die Versammlung einstimmig dem Vorschlag von Heinz-Dieter Echelmeyer, Rudolf Rogowski zum ersten Ehrenvorsitzenden des Vereins zu ernennen. Mit viel Leidenschaft, Tatkraft und großem geschichtlichen Wissen hatte Rogowski den Verein geleitet und viele Themen bei sich gebündelt, schreibt der Verein in einem Pressebericht. Nun gibt es ein vierköpfiges Vorstandsteam, dem ein Beirat zur Seite steht. Entsprechende Änderungen in der Satzung wurden verabschiedet.

Es wurden zudem Aufgabenbereiche definiert, denen jeweils ein Verantwortlicher vorsteht, der eigenverantwortlich mit Unterstützung weiterer Mitglieder seine Aufgaben betreut. Diese Struktur erlaubt Zuständigkeiten für kleine Teilbereiche, die jeder gut leisten und überblicken kann, auch wenn er berufstätig oder in andere Verpflichtungen eingebunden ist. Der Vorstand hofft, so neue und junge Menschen für die gemeinsame Arbeit zu begeistern, aber auch langjährige und ältere Mitglieder weiterhin motivieren zu können, ohne zu viel zu verlangen.

Wilfried Brönstrup bedankte sich im Namen der Versammlung bei Rudolf Rogowski und bezeichnete ihn als eine verlässliche Säule in der Leedener Vereinslandschaft. Stets habe er es verstanden, seine Mitglieder zu motivieren, die vielfältigen Aufgaben zu meistern, Feste zu organisieren und das Stiftsmuseum aufzubauen.

Als nächstes steht der Tag der offenen Tür im Stiftshaus am 3. April auf dem Programm.