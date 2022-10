Agroforst kommt unter die Lupe

Laien und Wissenschaftler aus dem Institut für Landschaftsökologie in Münster erarbeiten in einem Projekt ein Monitoring moderner Agroforst-Ökosysteme.

Nicht nur Studenten arbeiten wissenschaftlich, sondern auch Schüler. Dafür haben sie sich das Gelände von Haus Hülshoff ausgeguckt. Dort nehmen sie ein Agroforstsystem genauer unter die Lupe – ein Projekt, das auf längere Zeit ausgelegt ist und für das noch Mitstreiter gesucht werden.

Die studentische Initiative für Landwirtschaftlichen Wissens-Austausch (ILWA) von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster war nun zu Besuch auf Haus Hülshoff. Gemeinsam veranstalteten die Studierenden mit Familie Kröner einen Infoabend zu ihrem bürgerwissenschaftlichen Projekt „agroforst-monitoring“ in Tecklenburg. In dem Forschungsprojekt geht es um die gemeinsame Langzeit-Erforschung von Agroforst-Ökosystemen mit Vertretern aus Landwirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft.

Langzeit-Erforschung

Die Agroforstwirtschaft kombiniert Äcker, Wiesen oder Weiden mit Bäumen und Sträuchern auf einer Fläche – also eine Kombination aus Agrar- und Forstwirtschaft. Die Gehölze werden dabei Teil der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und beeinflussen ihre Umwelt, erläutern die Organisatoren in einem Pressebericht. Die Motivation zur Anlage von Agroforstsystemen reicht vom Brechen des Windes über zusätzlichen Schatten für die Nutztiere bis hin zur Ernte von weiteren Lebensmitteln und Holz. Eine weitere Hoffnung ist, dass diese vielseitige Anbauweise auch die Humusgehalte und Artenvielfalt zunehmen lässt.

Auch in diesem Jahr ist das lange Ausbleiben von Regen eine enorme Belastung für die Landwirtschaft. Nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch die Böden in Tecklenburg und Umgebung sind von der Trockenheit in Mitleidenschaft gezogen worden. So entschied sich die Hofgemeinschaft von Haus Hülshoff zu handeln und in diesem Jahr eine ihrer landwirtschaftlich genutzten Flächen mit Gehölzen zu bepflanzen.

Gehölze in der Land(wirt)schaft sind nichts Neues und haben eine lange Geschichte. Till Kröner berichtete in seiner Rolle als Landwirt über die Gründe für die Planung des Agroforstsystems. Auch erzählte der Landwirt, warum wieder mehr Baumreihen auf Äckern gepflanzt werden sollten und stellte die Planung seines Agroforstsystems vor.

Bäume auf Äckern

Genau dieses System will das Forschungsteam aus Münster zusammen mit den interessierten Bürgern in den nächsten Jahrzehnten genauer unter die Lupe nehmen. Daher stellten Chiara Pohl, Julia Binder und Thomas Middelanis (Projektleitung „agroforst-monitoring“) den Anwesenden die Projektidee und Mitmachmöglichkeiten für die gemeinsame Langzeit-Erforschung der Agroforstfläche vor. Denn Haus Hülshoff ist einer der landwirtschaftlichen Betriebe in dem deutschlandweiten Forschungsnetzwerk von „agroforst-monitoring“. In diesem bundesweiten Zusammenschluss sollen ökologische und sozioökonomische Felddaten über viele Jahrzehnte von ehrenamtlichen Bürgerwissenschaftlern auf den Agroforstflächen der kooperierenden Betriebe mit der fachlichen Unterstützung der Studierenden festgehalten werden. Denn die Wechselwirkungen rund um die Baumreihen sind vielschichtig und je nach Ausgestaltung des Agroforstsystems unterschiedlich. Ziel ist daher eine bürgerwissenschaftliche Langzeit-Begleitforschung.

Mehr als jeder Vortrag und jedes Foto kann jedoch das eigene Erleben das Verständnis für ein System fördern. Deshalb ging es am nächsten Morgen mit den Schülern des Projekts „anSchuB“ der Janusz-Korczak-Schule unter der Leitung von Berthold Rupprecht auf die nahegelegene Fläche. Diesmal stand auf dem Stundenplan: Die Methoden von agroforst-monitoring kennenlernen und ausprobieren.

Mit großem Elan wurde der Bohrstock in den Boden gehauen. Na klar: Die Schüler wollten ja schließlich wissen, welche Bodenart hier vorliegt. Dazu schaute sich die Gruppe die Farbe und Textur genauer an. Aber auch die Bewohner in der Erde waren von Interesse: Mit einem Spaten gruben die Schüler ein 20 Zentimeter tiefes Loch aus. In den Erdklumpen wurde nach Regenwürmern gesucht. Leider ohne großen Erfolg. Zu dieser Jahreszeit befinden sich die Würmer nämlich in einer Ruhephase und verstecken sich in den tieferen Schichten des Bodens. Ergiebiger waren hingegen die Bodenfallen: Dort entdeckten die Schüler unterschiedliche Laufkäfer-Arten, die in der Nacht in den eingegrabenen Becher gefallen sind. Darunter: Harpalus latus, der schwarzglänzende Schnellläufer.

Schüler forschen mit

Am Ende des Workshops stand für die Schüler fest: Hier wollen wir mitforschen! Ab nächstem Frühjahr werden sie daher mit anderen Bürgerwissenschaftlern als Teil der Lokalgruppe die ökologischen Veränderungen in dem jungen Agroforstsystem von Haus Hülshoff untersuchen.

Die bürgerwissenschaftliche Lokalgruppe sucht noch weitere interessierte Menschen aus der Umgebung rund um Tecklenburg für die Datenerhebungen ab dem Frühjahr 2023, und freut sich über Unterstützung. Interessenten melden sich per E-Mail (agroforst-monitoring@posteo.de) oder bei Julia Binder (

01 57/86 38 76 18). Weitere Infos gibt es unter https://agroforst-monitoring.de.