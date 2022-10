Alles dreht sich um den Apfel

Nachdem die Teilnehmer so einiges über die Apfelsorten gelernt und frischen Saft gepresst hatten, hatten sie am Kuchenbüfett im Kurpark die Qual der Wahl

Wieder einmal war es soweit: Der Geschichts- und Heimatverein (GHV) rief zum „Apfeltag“, und wie in der Vergangenheit kamen sie in großer Zahl – Kinder und Enkel, Eltern und Großeltern –, um den Apfel zu feiern. Zu Beginn klärte GHV-Ehrenmitglied und Apfelkenner Michael Heimann über die Bedeutung des Apfels heute und in der Geschichte auf.

450 Sorten, so schätzt man, gibt es heute noch in Deutschland, unter ihnen die bekannten wie Boskop, Berlepsch, Gravensteiner, Roter Stern und Cox Orange. Viele aber, so Michael Heimann, sind in den 1960er Jahren verschwunden, als die damalige EWG eine Prämie für das Fällen von Bäumen auf Streuobstwiesen zahlte, um die Großerzeugung zu fördern. Diversität war damals wohl noch kein Thema, heißt es in einem Bericht des GHV.

Erdäpfel und Apfelkuchen

Mit Schwung und Begeisterung ging es danach an die Stände und an die Presse, alles von Werner Harlinghausen und seinem Team wie immer perfekt vorbereitet. Und wieder gab es eine Feuerschale, über der die mitgebrachten Erdäpfel an Stöcken gegart wurden. Wer statt der Kartoffeln Apfelkuchen bevorzugte, kam ebenfalls auf seine Kosten. Verschiedene Varianten, hergestellt und gespendet von Mitgliedern des GHV, warteten auf ihre Liebhaber, die denn auch für rasches Verschwinden der leckeren Teile sorgten.

Großer Andrang herrschte natürlich an der Apfelpresse, an der die Jugend Kraft und Ausdauer beweisen konnte. So mancher Liter des edlen Safts, noch an Ort und Stelle verköstigt, war der Lohn der Mühe.

Am Abend ging ein schöner „Apfeltag“ zu Ende, der Hoffnung weckte auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.