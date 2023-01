Alles trefflich unter Dach und Fach

Der Tecklenburger Bauer uns sein Hof, das ist ein Thema, das interessiert. Spannende Einblicke in die Geschichte gab es dazu von Dr. Christof Spannhoff in einem Vortrag.

Frank Bosse, der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins Tecklenburg, freute sich am Mittwochabend über das große Interesse an der ersten Veranstaltung des neuen Jahres. Über 60 Besucher fanden im „Haus im Grund“ Platz. Sie hörten einen faktenreichen und unterhaltsamen Vortrag des Historikers Dr. Christof Spannhoff aus Lienen. Er beleuchtete das Thema „Der Tecklenburger Bauer und sein Hof“ aus kulturgeschichtlicher Sicht und erläuterte dabei sowohl Aspekte von Konstruktion, Raumgliederung und Baugestaltung als auch das Zusammenleben auf den Höfen vom Mittelalter bis in die Neuzeit.

Dass der französische Philosoph Voltaire im Jahr 1750 anlässlich einer Reise durch Westfalen ein vernichtendes Urteil über die Behausungen der westfälischen Landbevölkerung fällte, nahmen die Zuhörer mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Im „trostlosen, unfruchtbaren und schauerlichen Westfalen leben in großen Hütten, die man Häuser nennt, eine Art von Tieren, die man Menschen nennt, in dem herzlichsten Beieinander mit anderen Haustieren“, hatte er sarkastisch festgestellt. Immerhin scheint ihnen diese Daseinsweise nicht geschadet zu haben, denn „in ihren verräucherten Hütten mit solch abscheulicher Nahrung sind diese Menschen der Vorzeit gesund, kraftvoll und fröhlich“, schloss Voltaire seine drastische Schilderung.

Dabei lag er mit einigen Beobachtungen gar nicht so falsch. Der Osnabrücker Staatsmann Justus Möser lobte 1767 in einer Schrift die wirtschaftlichen und sozialen Vorzüge dieser Wohnform. Unter den zumeist strohgedeckten Dächern von Bauernhäusern in der Region um Tecklenburg diente bis ins 18. Jahrhundert eine offene Feuerstelle ohne Schornstein als Kochherd und Wärmequelle. Dies war nicht nur beim Räuchern von Speck und Schinken im „Westfälischen Himmel“ von Vorteil. „Mäuse liebten den Rauch nicht und blieben dem Getreide auf dem Boden fern“, so der Referent. In niederdeutschen Hallenhäusern befanden sich Diele, Stallungen, kleine Kammern für die Bauersfamilie und das Gesinde sowie der Lagerraum für die Ernte „unter Dach und Fach“. „Der Platz bey dem Herde ist der schönste unter allen“, schrieb Möser.

Anhand von Fotos und Zeichnungen demonstrierte Dr. Spannhoff Merkmale der Ständerbauweise, Grundriss- und Dachformen, Einrichtung von aufwendig dekorierten Wandkaminen, Nutzung der „guten Stube“, Herstellung von Ziegeln im Feldbrand oder Mangel an Bauholz. Für die Errichtung der Häuser waren viele Hände nötig, die Arbeiten wurden von ortsansässigen Handwerkern und in Eigenleistung erbracht.

Seit dem 18. Jahrhundert breitete sich der Backsteinbau von den Städten ausgehend auch auf dem Lande aus. Als sich im 19. Jahrhundert die Massivbauweise durchgesetzt hatte, waren Maurer stärker gefragt, regionale Baustile prägten sich aus. „Mit der Industrialisierung, der Gründung eines deutschen Nationalstaates und der Mechanisierung der Landwirtschaft gingen die regionalen Züge bald wieder verloren“, legte Dr. Spannhoff dar. Er lud dazu ein, das Freilichtmuseum Mühlenhof in Münster zu besuchen und beantwortete Fragen der Zuhörer.

Am Büchertisch der Buchhandlung Howe war heimatgeschichtliche Literatur zu erwerben. Frank Bosse verwies darauf, dass einige der Beschreibungen sich im Heimathaus wiederfinden und bot an, dies bei Führungen näher zu erklären.