Alt geworden und jung geblieben

Schützenfeste werden in Brochterbeck bereits seit 1869 gefeiert. Doch erst vor 101 Jahren wurde der Schützenverein Lienen-Niederdorf gegründet. Die für 2021 geplanten Feierlichkeiten zum Jubiläum werden an diesem Wochenende nachgeholt. Ein Blick in die Geschichte des Vereins.

Er ist alt geworden und gleichzeitig jung geblieben: Der Schützenverein Lienen-Niederdorf feiert sein 100-jähriges Bestehen. Eigentlich ist er bereits 101 Jahre alt, doch im vergangenen Jahr mussten die Jubiläumsfeierlichkeiten coronabedingt ausfallen. Sie werden an diesem Wochenende nachgeholt.

Wesentlich älter als der Verein ist in Brochterbeck bereits die Tradition, Schützenfeste zu feiern. Bereits 1869 wurde ein König ermittelt: Andreas Freude. 1870 bewies Wilhelm Niemeyer seine Treffsicherheit. Über Jahrzehnte hinweg wurde gefeiert – ohne dass es einen entsprechenden Verein gegeben hätte.

Der Entschluss zur Gründung fiel 1920. Ihn in die Tat umzusetzen, erforderte auch damals schon einen gewissen bürokratischen Aufwand. Es musste die Erlaubnis vom damaligen Landrat Belli eingeholt werden. Darum machten sich Heinrich Bosse und Küster Theodor Prott zu Fuß auf den Weg zum Landratsamt. Belli hatte eine Bedingung: Im Vorstand müssten auch Männer vertreten sein, die beim Militär gedient hätten. Als die beiden Brochterbecker berichteten, dass ein Vorstandsmitglied Unteroffizier gewesen und im Ersten Weltkrieg ausgezeichnet worden sei, gab es die Genehmigung zur Vereinsgründung.

Heinrich Bosse erster Vorsitzender

Erster Vorsitzender wurde Heinrich Bosse. Und der erste Schützenkönig war 1921 Heinrich Jostarndt.

Einer Baustelle war es zu verdanken, dass 1926 das größte Schützenfest der Vereinsgeschichte gefeiert wurde. In Wallen-Lienen waren einige hundert Handwerker damit beschäftigt, das erste Wasserwerk in Wallen-Lienen zu bauen. Und die feierten gerne mit. Rund 1000 Besucher kamen so zusammen.

Der Zweite Weltkrieg bescherte dem Schützenverein eine Zwangspause. Doch nach Kriegsende lebte das Vereinsleben schnell wieder auf. 1948 wurde gefeiert und der Schützenverein wieder zum Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Lienen-Niederdorf. Doch der Krieg mit seinen unzähligen Opfern war nicht vergessen. Man beschloss, ihnen ein würdiges Denkmal zu setzen. Mit viel Arbeitseinsatz und Geld von den Mitgliedern errichteten Martin Grüter, Wilhelm Sellmeier, Ewald Merta und Bernhard Ventker das Ehrenmal, das 1951 von den Pfarrern Wortmann und Kocherscheidt eingeweiht wurde. Seitdem legen die Schützen dort zum Schützenfest und am Volkstrauertag einen Kranz nieder.

Ein weiteres wichtiges Datum in der Vereinsgeschichte war 1971 das 50-jährige Bestehen. Gefeiert wurde auf dem Festplatz am Bauernhof Greiwe. Groß war die Beteiligung am Umzug durch die Bauerschaft. Der damalige Vorsitzende Ewald Greiwe übernahm die Regentschaft. Und es gab eine Neuerung: Zum ersten Mal ermittelten die jungen Mitglieder des Vereins ihren Jungschützenkönig.

Schießgruppe gegründet

1979 wurde der Verein um eine Schießgruppe bereichert, gegründet von Norbert Helmig und Ludger Freude. Der Schießstand in der Sporthalle in Ladbergen wird für die Übungsschießen alle zwei Wochen genutzt.

Ein fester Bestandteil im Vereinsleben ist der Seniorennachmittag im Advent, zu dem 1980 zum ersten Mal eingeladen wurde.

Ende der 1980er Jahre befand der Verein, dass man ein festes Domizil brauche. Denn jedes Mal musste für die Aktivitäten ein Platz gesucht werden. Der Vorstand sprach mit der Witwe des Ehrenvorsitzenden Ewald Greiwe, und der Verein konnte im November 1989 das alte Bauernhaus pachten. Nach etlichen Arbeitseinsätzen war die Renovierung im Frühjahr 1990 abgeschlossen. Ein Osterfest und das erste Schützenfest auf dem Hof Greiwe wurden gefeiert. Seitdem wird er auch für alle anderen Festivitäten genutzt. Dazu gehörte auch 1996 das 75-jährige Jubiläum. Unvergessen ist der damalige Festredner und Bundesarbeitsminister Dr. Norbert Blüm. Vor allem an einen Satz erinnern sich die Schützenbrüder gern: „Wer feste arbeitet, der soll auch Feste feiern.“ Ein passendes Motto für den Schützenverein Lienen-Niederdorf.

Kaiserschießen

Im gleichen Jahr gab es das erste Kaiserschießen der beiden Brochterbecker Schützenvereine. Seitdem schießen alle fünf Jahre die Könige um den Titel.

2012 waren die Schützenbrüder noch einmal gefordert, um den in die Jahre gekommenen Schützenhof zu renovieren und ihn als schönes Zuhause für den Verein zu erhalten.

Viele Versammlungen und Feiern hat es in all den Jahren dort gegeben – auch für den Nachwuchs. So mancher erinnert sich sicherlich noch gerne an die eine oder andere Jugenddisco – bei der unter anderem einmal ein umjubeltes Helene Fischer-Double aufgetreten ist. Fahrradtouren, Oktoberfeste, ein Sommerfest mit den Kindergärten und ein Stand auf dem Nikolausmarkt gehören zum Programm.

Die Jugendarbeit ist dem Verein dabei ein Herzensanliegen. Und so verwundert es kaum, dass auch der Vorstand verhältnismäßig jung ist.

