„Alte Dame“ gleich doppelt geehrt

Wieder einmal reihen sich die Freilichtspiele in die Liste der erfolgreichsten Musicalbühnen ein. Am Montagabend verlieh die Deutsche Musical-Akademie in Hamburg in verschiedenen Kategorien den Musical-Theater-Preis. Bestes Revival-Musical: „Der Besuch der alten Dame“, das auf der Tecklenburger Bühne vielumjubelt worden ist. In der Kategorie „Beste Choreografie“ der Sieger: Bart De Clercq, ebenfalls „Der Besuch der alten Dame“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet