Alte Obst- und Gemüsesorten im Klostergarten

Froh und müde, so wirkten viele der Teilnehmer nach einem ebenso interessanten wie informativen Tag in Münster. Im Rahmen der „Tecklenburger Gespräche“ hatten die Teilnehmer bei einer Domführung und einem Besuch im Kapuzinerkloster einiges Neues erfahren.

Angekommen im St.-Paulus-Dom staunten die Gäste nicht nur über die Apostel-Statuen am Altar oder die große Christophorus-Figur am Eingang, sondern erfuhren in Kleingruppen von den geübten Tour-Guides auch einiges über Besonderheiten der Baugeschichte und Architektur des großen Kirchengebäudes.

Nach einer kleinen Pause wurde die Gruppe im Kapuzinerkloster von Bruder Bernd empfangen. Die Kapuziner sind in Münster alteingesessen, immerhin kamen sie schon vor gut 400 Jahren dorthin und bewohnen seit 150 Jahren ihr Kloster – natürlich in der Kapuzinerstraße. Das Kloster ist ein Mehrgenerationenhaus, so verteilen sich die etwa 30 Mitglieder über eine Altersspanne von Mitte 20 bis Mitte 90. Jüngere kommen vor allem auch, um sich an der hauseigenen Hochschule für Pädagogik und Philosophie weiterzubilden.

130 Apfelbäume

Die Besucher nutzten das gute Wetter, um auch den Klostergarten zu besuchen. In ihrer Gärtnerei verfolgen die Kapuziner vor allem die Ziele, ökologisch zu arbeiten sowie alte Obst- und Gemüsesorten anzubauen und zu erhalten. Dabei haben sie Erfolg: In ihrem Garten haben die Kapuziner immerhin allein 130 Apfelbäume von 30 verschiedenen Sorten. In Deutschland gibt es insgesamt über 300 Sorten. Aus den Äpfeln entstehen jährlich um die 1200 Liter Saft. Ebenfalls sehr beeindruckend ist das Tomatenhaus, in welchem ähnlich artenreich Tomaten in (fast) allen Farben und Formen für den Eigenverzehr angebaut werden. Der Klostergarten ist frei zugänglich.

Pfarrer Günter Witthake war sich abschließend sicher, dass viele nicht nur Neues erfahren haben, sondern auch etwas mitgenommen haben, was sie zum Nachdenken bringt. Kein Wunder also, dass die Nachfrage so groß war, dass leider nicht alle Interessierten teilnehmen konnten.