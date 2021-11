Ambitionierte Pläne

Es ist eine Mammutaufgabe, die sich der Kreis Steinfurt vorgenommen hat – finanziell und vom Arbeitsaufwand her. Und die zuständigen Planer haben viel Ehrgeiz. Sie wollen gemeinsam mit der Stadt Tecklenburg den Burgberg in etwas ganz Besonderes verwandeln. Das wurde am Dienstagabend deutlich, als Anne Ewering, Landschaftsarchitektin beim Kreis, und Baudezernent Carsten Rehers die ersten Pläne im Stadtrat vorstellten.

Rund 7,9 Millionen Euro soll die Umgestaltung kosten. Der Kreis möchte im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) Städtebaufördermittel des Landes nutzen, um das überregional bedeutende Areal nachhaltig aufzuwerten. Verbleiben würden dann als Eigenanteil des Kreises 2,2 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Stadt würde bei 500 000 Euro liegen. Das Geld soll in den Jahren 2021 bis 2027 ausgezahlt werden.

Der präsentierte Vorentwurf stammt vom Planungsbüro DTP Landschaftsarchitekten. Er beginnt bereits mit dem Parkplatz Münsterlandblick. Die Parkflächen werden anders aufgeteilt, es soll Platz für einen Aufenthalt sein und nur noch eine gemeinsame Zu- und Ausfahrt geben. Wenn der Besucher dann über den Parkplatz Burgberg und den Weg zur Ruine hochgeht, wird er linksseitig – zwischen den Weinreben und der Jugendherberge – das Herzstück entdecken: den Spielplatz. „Das wird kein Spielplatz wie überall, sondern eben der Spielplatz“, der, in Hanglage, genügend Abenteuer für Kinder bieten soll. Auch der rechtsseitige Bereich des Südhangs soll deutlich aufgewertet werden.

Abenteuer für Kinder

Oben angekommen auf dem Weg an der Burg entlang gibt es die abgepollerte Wiese, unter der sich eine alte Bastion befindet. Diese Stelle soll aus dem Dornröschenschlaf geholt werden.

Weiter geht der Weg am „Krönchen“ vorbei zur großen Burgwiese. Die soll frei bleiben. Die alte Form der Burg, also quasi der Grundriss, soll mit Wegen nachgezeichnet werden. „Die Besucher sollen die Räume erfahren, wie sie ursprünglich waren“, schilderte Anne Ewering. Besondere Aufenthaltsplätze sind geplant und sollen sich optisch abheben durch eine Art „roter Teppich“ – soll heißen: Dort gibt es einen anderen Bodenbelag.

Die Fläche am „Krönchen“, bislang eher ein „Unort“, wie es die Landschaftsarchitektin beschrieb, soll ebenfalls aufgewertet werden. Dort könne beispielsweise „Gräfin Annas Kräutergarten“ entstehen, so eine Idee.

Pläne gibt es auch für den Mittelwall, den Bereich am Löwentor und den Brunnen auf der Bühne.

Und wie sieht es mit Parkmöglichkeiten aus? Im Großen und Ganzen soll jeglicher Verkehr vom Burgberg ferngehalten werden und das Parken auf der Burgwiese nicht mehr möglich sein. Es gebe, erläuterte Anne Ewering, temporäre Stellplätze, zum Beispiel für Versorgungsfahrzeuge von Behindertenwerkstätten. „Während der Saison soll dort kein anderes Fahrzeug stehen.“

Weiter geht es zum Nordhang mit dem Weg hinunter zur Schlossstraße. Treppen und Beleuchtung seien sanierungsbedürftig. Ruhepunkte sollen geschaffen werden.

Ruhepunkte

Ursprünglich war einmal angedacht, einen kompletten Rundgang um die Burgruine zu schaffen, der auch das kurze Teilstück zwischen dem Burggelände und der Jugendherberge umfasst. Man habe mit den Freilichtspielen Gespräche geführt, aber keine Einigung erzielen können, so Anne Ewering auf eine entsprechende Nachfrage von Rainer Bünte (Grüne). „Es ist ihre Aufgabe, diese Einigung zu erzielen“, fügte sie in Richtung Stadtrat hinzu.

Bünte wollte außerdem wissen, ob es möglich sei, die unterirdischen Anlagen freizulegen. „Uns fehlt da die Fantasie der Umsetzbarkeit“, meinte die Fachfrau, denn: „Das ist ein enormer Aufwand.“ Man habe schon genug zu tun, zu rechtfertigen, dass die Oberflächen neu gestaltet würden, meinte sie mit Blick auf den Kreistag, der die Ausgaben für Tecklenburg genehmigt hat. Eine Argumentation für die unterirdischen Anlagen sei deshalb sehr schwierig.