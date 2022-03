Anthony Ilenio Lauber spielt am Sonntag ein Konzert

Am Sonntag, 20. März, gastiert Gitarrist Anthony Ilenio Lauber ab 16 Uhr auf Wasserschloss Haus Marck in Tecklenburg. „Elegant, spannungsvoll und voller Virtuosität entfaltet sich das ergreifende Spiel des 1993 in Zürich geborenen Virtuosen“, kündigen die Veranstalter an.

Obwohl er erst im Alter von 17 Jahren Unterricht auf der Gitarre erhielt, wurde Lauber sofort nach dem Schulabschluss am Pre-College des Konservatoriums Zürich angenommen und begann im Anschluss sein Studium an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Weitere künstlerische Impulse erhielt er von Lorenzo Micheli, Piotr Zaleski und Takeo Sato, bei denen er Meisterkurse absolvierte. Beim renommierten Internationalen Gitarrenwettbewerb „Twents“ in den Niederlanden hinterließ er laut Pressemitteilung 2019 bleibenden Eindruck und erhielt Einladungen angesehener Festivals. Konzertreisen führten ihn quer durch Europa.

Bei seinem Auftritt auf Wasserschloss Haus Marck spielt Lauber ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm mit Werken von Gaspar Sanz, Antonio José, Johann Sebastian Bach sowie Francisco Tarréga.

Eintrittskarten sind über Eventim erhältlich sowie an der Tageskasse. Reservierungen sind unter

05 41/40 71 28 73 sowie E-Mail tickets@wasserschlosskonzerte.de möglich. Die Veranstaltung findet unter 2 G Bedingungen statt.