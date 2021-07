Anträge sind ab sofort möglich

Ob Arbeiten an der Fassade oder eine Dachbegrünung – im Rahmen des Isek soll es nun Fördergelder geben.

Wer die Fassade seines Hauses in der Altstadt verschönern möchte, kann dafür Zuschüsse bekommen.

Wer die Fassade seines Hauses oder eine Hoffläche und damit auch das Stadtbild verschönern will, kann bei der Stadt ab sofort Fördermittel beantragen. Der Stadtrat hatte im Juni die Vergaberichtlinien beschlossen. Die Förderung erfolgt nur im räumlichen Geltungsbereichs des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek).

Zuwendungsfähig sind laut Richtlinie 50 Prozent der anrechenbaren Ausgaben, jedoch höchstens 60 Euro pro Quadratmeter umgestalteter Fläche und je Objekt maximal 10 000 Euro.

Ziel ist laut Isek die Aufwertung privater Gebäude und Freiflächen „zur Attraktivitätssteigerung des Erscheinungsbildes und dauerhaften Verbesserung der Wohn-, Arbeits- und Freizeitverhältnisse im Tecklenburger Zentrum“.

Attraktiveres Erscheinungsbild

Was kann gefördert werden? Zum Beispiel der Austausch von Schaufensteranlagen, die Erneuerung öffentlich sichtbarer Dachflächen oder historischer Einfriedungen und Stützmauern, die Gestaltung von Hofflächen oder der Rückbau von störenden Fassadenelementen. Es können auch mehrere Maßnahmen gleichzeitig gefördert werden, nicht aber solche, für die es bereits Geld aus anderen Programmen gibt.

Die Gesamtkosten müssen mindestens bei 5000 Euro liegen. Als maximalen Zuschuss gibt es 10 000 Euro bei Maßnahmen an Gebäudefassaden, jeweils 5000 Euro bei Hofflächen- und Rückbaumaßnahmen sowie Maßnahmen an Dächern und 10 000 Euro bei Arbeiten an Einfriedungen und Stützmauern.

Förderanträge sind an das Bau- und Planungsamt der Stadt zu stellen.