Arg gebeutelt durch die Pandemie

Veranstaltungen auf der Freilichtbühne oder im Kulturhaus sowie Märkte verursachen bei der Tecklenburg Touristik nicht nur Kosten, sondern sind auch eine wichtige Einnahmequelle. Und die sprudelt in Coronazeiten nicht so ergiebig wie sonst.

Der Jahresanfang ist immer wieder Zeit für Rückblick und Vorschau zugleich. Das gilt auch für die Tecklenburg Touristik. Sie hatte – wie alle anderen Veranstalter auch – arg mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Wie sich das finanziell auswirkt, ist nachzulesen im Anhang zum städtischen Haushalt 2022.

Eine eigentlich immer solide Einnahmequelle für die Tecklenburg Touristik sind die Konzerte jeweils im September auf der Freilichtbühne. Nach dem Erfolg 2019 mit der Michael Jackson Show hat die Tecklenburg Touristik auch 2020 auf das Genre Tribute-Show gesetzt. Geplant war die Show „The Spirit of Falco“. Doch die Saison musste coronabedingt komplett abgeblasen werden. Dadurch entstanden zwar keine Kosten, aber es fehlten eben auch die entsprechenden Einnahmen.

Im vergangenen Jahr dann ein neuer Versuch – und dieses Mal hatten die Falco-Fans Glück. Um die Besucherzahl zu entzerren, gab es zwei Konzertabende mit 550 beziehungsweise 630 Besuchern. „Die Kosten konnten gedeckt werden. Es entstand sogar ein kleines Plus, welches aber nicht ausreicht, um die coronabedingten Ausfälle im laufenden Geschäftsjahr aufzufangen. Im Wirtschaftsplan werden die Kosten und Einnahmen mit jeweils 35 000 Euro berücksichtigt“, schreibt die Tecklenburg Touristik in ihrem Geschäftsbericht.

Veranstaltungen abgespeckt

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Tecklenburg Touristik sind Veranstaltungen und Märkte. Geranienmarkt, Leinen- und Handwerkermarkt sowie der Nikolausmarkt bescheren nicht nur Arbeit und Kosten, sondern – normalerweise – auch Einnahmen. Doch was ist in den Jahren der Pandemie schon normal? Die drei oben genannten Märkte konnten 2020 nicht stattfinden. Kosten fielen laut Geschäftsbericht lediglich für „Tecklenburg lacht“ und für das Picknickkonzert im Kurpark an: rund 5000 Euro – circa 40 000 Euro weniger als im Jahr davor. Auf der Einnahmenseite wurden knapp 1240 Euro verbucht (Vorjahr: 24 000 Euro). „Fehlende Einnahmen über Standgelder begründen die starke Differenz im Vergleich zum Vorjahr“, so die Tecklenburg Touristik. Der Wirtschaftsbericht wurde im August 2021 erstellt.

Deutlich abgespeckt werden mussten auch die Veranstaltungen im Kulturhaus. Es konnten nur vier stattfinden, die sich allerdings laut Tecklenburg Touristik großer Beliebtheit erfreuten. „Dank eines gut funktionierenden Hygienekonzeptes konnten immerhin 50 bis 100 Gäste die jeweiligen Veranstaltungen besuchen. Ausgaben in Höhe von rund 4000 Euro stehen Einnahmen von etwa 7400 Euro gegenüber.“

Die Einnahmen und Ausgaben seien im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer ausgefallen, bilanziert die Tecklenburg Touristik. Für 2021 geht man von ähnlichen Zahlen aus. In der ersten Jahreshälfte gab es keine Veranstaltung, für die zweite Jahreshälfte waren drei bis vier Termine geplant. Eine Kalkulation für die weiteren Jahre ist derzeit schwierig, weil unter anderem die Sanierung des Kulturhauses ansteht und dort dann nichts stattfinden kann.

Kurtaxe

Ein wichtiger Baustein auf der Einnahmenseite des Betriebsergebnisses sind die Einnahmen über die Kurtaxe. Auch hier macht sich Corona bemerkbar. 2020 hätten die Kurtaxeinnahmen bei lediglich 1000 Euro gelegen, hält die Tecklenburg Touristik fest. Weitere 20 000 Euro würden bei der Stadt Tecklenburg verbleiben. „Damit fehlen der Tecklenburg Touristik Einnahmen von 17 000 bis 19 000 Euro gegenüber den Vorjahren. Auch 2021 liegen die Ansätze bei nur 5000 Euro, sofern nicht ein erneutes Übernachtungsverbot in den Wintermonaten verordnet wird. Die Ansätze für die weiteren Jahre liegen bei rund 18 000 Euro.

Die Personalkosten der Tecklenburg Touristik werden mit 116 852 Euro angesetzt. Darin enthalten sind auch Löhne für die Aushilfskräfte und die Kosten für das Personal im Kulturhaus (für den Hausmeister und die Betreuung des Kulturhauses). „Im Vergleich zum Vorjahr wurden 33 000 Euro an Kosten eingespart, bedingt durch die vorübergehende Kurzarbeit“, heißt es im Wirtschaftsbericht.