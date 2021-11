Auf dem Weg zum Ausgleich

Viel Geld soll in den kommenden Jahren investiert werden, unter anderem in Feuerwehrgerätehäuser, Grundschule und Kulturhaus.

„Gutes bewahren, Neues gestalten“ – unter dieses Motto stellte Bürgermeister Stefan Streit in der jüngsten Ratssitzung die Einbringung des Hauhalts 2022. Damit meinte er vor allem die Investitionen, die geplant sind. In den Jahren 2022 bis 2025 sollen es rund 25,6 Millionen Euro sein. „Das sind Zukunftsinvestitionen, die zum Teil auch überfällig sind“, betonte er.

Streit freute sich über einen positiven Trend: „2025 können wir mit einem ausgeglichenen Haushalt rechnen.“ In der Ausgleichsrücklage seien dann rund 1,74 Millionen Euro, sie sollte als Sicherheitspuffer weiter erhöht werden. Steueranpassungen würden nicht notwendig.

Gerade die Steuereinnahmen sind es, die sich positiv auswirken – speziell bei der Gewerbesteuer. 3,84 Millionen Euro in diesem Jahr bedeuten ein Plus von rund 700 000 Euro. Das sei dem gut aufgestellten Mittelstand zu verdanken, freute sich der Bürgermeister und bezeichnete die örtliche Wirtschaft als „Motor der Stadt“. Das Jahr 2021 ende vermutlich besser als geplant mit einem fast ausgeglichenen Haushalt.

Bei den im nächsten Jahr geplanten Investitionen griff Streit einige heraus. In das neue Feuerwehrgerätehaus in Brochterbeck würden 1,8 Millionen Euro investiert und rund drei Millionen Euro in den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Ledde. 3,85 Millionen Euro sind bis zum Jahr 2023 für die Erweiterung beziehungsweise den Ausbau der Grundschule Brochterbeck vorgesehen.

Große Herausforderung

Als dicken Brocken nannte Streit die Sanierung des Kulturhauses. „Das ist eine große Herausforderung und wichtige infrastrukturelle Maßnahme.“ 2,1 bis 2,3 Millionen Euro seien in den Jahren 2021 bis 2023 als Eigenanteil der Stadt eingeplant. Eine erste Förderzusage seitens der Bezirksregierung habe die Stadt bereits erhalten.

120 000 Euro würden in eine neue Filteranlage für das Waldfreibad investiert. Für die Gestaltung „Rund um die Ledder Dorfkirche“ sollen 375 000 ausgegeben werden. „Das Projekt ist bewilligt, im Frühjahr wollen wir es angehen“, so der Bürgermeister.

673 000 Euro (städtischer Eigenanteil 133 000 Euro) sind für die Umgestaltung von Bushaltestellen im Stadtgebiet geplant.

Rund 520 000 Euro (Eigenanteil 150 000 Euro) sind für die Umwandlung des Kurparks vorgesehen.