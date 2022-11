Auf zwei Rädern durch die Fußgängerzone?

Dem Radfahren in Tecklenburg hat sich die FDP gewidmet. Die Liberalen glauben, dass das Verkehrsmittel immer mehr genutzt wird. Dem sollte durch verschiedenen Maßnahmen Rechnung getragen werden, heißt es sinngemäß in einem Ratsantrag.

Radfahren in der Fußgängerzone, bislang ist das in Tecklenburg – anders als beispielsweise in Lengerich – nicht erlaubt. Die FDP setzt sich nun dafür ein, das zu ändern. Im Rat stellte Fraktionsmitglied Marcus Brune einen entsprechenden Antrag vor, der sich zudem mit der Situation für Radler zwischen dem Siedlungsbereich und den Einrichtungen am Handal (Freibad, Kita, Kneipp-Zentrum) befasst.

Die Liberalen kommen zu dem Schluss, dass immer mehr Bürger und Besucher in Tecklenburg mit dem Fahrrad unterwegs sind. Um diesem Trend gerecht zu werden, müsse die Stadt für Radler attraktiver werden. „So sollte es für Radfahrer möglich sein, außer zu den Spitzenzeiten am Wochenende die Fußgängerzone der Altstadt mit angemessenen Geschwindigkeiten zu befahren.“ Zudem sollten zusätzliche Fahrradständer insbesondere für Gäste der Freilichtbühne installiert werden.

Seitens der Verwaltung hieß es, dass rechtlich geprüft werden müsse, ob die Fußgängerzone für Radler freigegeben werden könne. Beim zweiten zentralen Punkt des FDP-Antrages – Verbindung zum Bereich Handal – sprach Bürgermeister Stefan Streit von einem „berechtigten Anliegen“. Konkret hatte Brune vorgetragen, den Sonnenweg im Kurpark für Radler freizugeben und im Zuge der geplanten Neugestaltung des Parks einen separaten Radweg zu schaffen. Der Bürgermeister signalisierte, dass die Verwaltung einer Verbesserung der Situation für Radler positiv gegenüberstehe. Eine kurzfristige Freigabe kommt aber wohl nicht in Frage, weil der Sonnenweg in einem nach Meinung der Verwaltung zu schlechten Zustand ist und somit Risiken für Radler entstünden.