Aufführende und Publikum zugleich

Beim ersten gemeinsamen Konzert blieb die Sängerschar in der Stiftskirche in Leeden unter sich. Das könnte sich im nächsten Jahr ändern.

Voller Spannung liefen die letzten Vorbereitungen für die erste Veranstaltung der „Klingenden Kirche“ in der Stiftskirche in Leeden. Über 60 Sängerinnen und Sänger hatten sich angemeldet. Die große Frage war, wie viele tatsächlich kommen würden und die Kirche zum „Klingen“ bringen würden. Ab 17.30 Uhr füllte sich die Kirche und ein stattlicher Chor der Klingenden Kirche fand sich zum gemeinsamen Singen ein.

Das Besondere der Veranstaltung lag darin, dass alle Teilnehmenden am Sonntag zum ersten Mal persönlich zusammengekommen sind. Sie hatten sich auf das Experiment eingelassen, sich per Youtube-Videos auf das gemeinsame Chorerlebnis vorzubereiten und die Singstücke zuhause oder unterwegs über Computer, Tablets oder Smartphones einzuüben. Die Übe-Videos wurden durch Harald Budke erstellt, der auch die Idee zur Klingenden Kirche hatte und die Veranstaltung mit Unterstützung der Evangelischen Kirchengemeinde und eines Helferteams organisiert und vorbereitet hat.

Schon das Einsingen stellte den ersten Höhepunkt dar. Der Chor der Klingenden Kirche erschuf unter der Anleitung von Harald Budke raumfüllende Klänge, die erahnen ließen, dass es ein großartiges Chor- und Klangerlebnis werden würde. Restzweifel räumte der Chor mit dem Ansingen des ersten Musikstückes „He is exalted“ (Hans-Joachim Eißler) aus. Oder wie Harald Budke es nun formulierte: „Ich bin nicht mehr aufgeregt.“

Raumfüllende Klänge

Das Chorprogramm des Abends umfasste des Weiteren mit Klassikern wie „Hym“ (John Lees) und „Verleih uns Frieden gnädiglich“ (in einem klassischen und einem modernen Arrangement) sowie den Musikstücken „Deine Gnade reicht“ (Eißler), „Wo die Liebe bleibt“ (Jochen Rieger) und mit „There will be a time“ (Wolfgang Zerbin) eine vielgestaltige und bunte Chorliteraturmischung. Einen besonders emotionalen Schlusspunkt setzten Chor und Band mit dem „Song of hope“ (Avishai Cohen), zu dem es keinen der Teilnehmenden mehr auf den Plätzen hielt.

Begleitet wurde der Chor durch die Band StückWerk, die zahlreiche Veranstaltungen der Evangelischen Kirchengemeinde und zum Dreifaltigkeitssonntag auch erstmals der Katholischen Schwestergemeinde Seliger Niels Stensen, Lengerich mitgestaltet. Zur Klingenden Kirche spielte die Band in der Besetzung Harald Budke (Piano), Joachim Fiebig (Gitarre), Hermann Gemke (Saxofon), Jan Stubben (E-Bass) und Ole Watenphul (Cajón). Zum Stück „Verleih uns Frieden gnädiglich“ (Felix Mendelssohn-Bartholdy) wurde der Chor durch Ulrich Vahrenholt an der Orgel unterstützt.

Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff und Pfarrer Björn Thiel bereicherten den Chorabend mit ihren Impulsen, mit denen sie die Liedtexte aufgriffen und eindrucksvoll in aktuelle Lebens- und Glaubenszusammenhänge stellten.

Positive Rückmeldungen

Im Anschluss an den gemeinsamen Gesang haben viele der Teilnehmenden die Möglichkeit wahrgenommen, bei einem Getränk gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Die Rückmeldungen an die Organisatoren der Klingenden Kirche, die auch über einen Feedbackbogen gegeben werden konnten, waren sehr positiv. Alle Teilnehmenden haben das gemeinsame Singen als wunderbares Erlebnis beschrieben und nahezu einstimmig den Wunsch geäußert, das Programm in 2023 nochmals zu singen, dann gerne auch mit Publikumsbeteiligung. Denn dies war eine weitere Besonderheit der Klingenden Kirche 2022. Sie fand in der Intimität der Chorgemeinschaft statt und Chor und Band waren zugleich Aufführende und Publikum.

Die Organisatoren freuen sich über diese sehr positive Resonanz und sind schon in erste Überlegungen für eine weitere Folge der Klingenden Kirche eingestiegen.