Aussteller vermissen Besucher

Nach einjähriger Zwangspause kehrte der Leinen- und Handwerkermarkt am Wochenende nach Tecklenburg zurück. Zwar im Kleinformat, aber immerhin. Die Aussteller waren da, die Besucher allerdings blieben am Samstag fern. Gähnende Leere herrschte sowohl im Kulturhaus als auch im Bereich des Meesenhofs. Die Stimmung der Aussteller war entsprechend.

Gähnende Leere herrschte am Samstag sowohl im Kulturhaus als auch im Bereich des Meesenhofs. Das alte Leinen blieb an jenem Tag nahezu unangetastet. Und auch Sabine Wallmeier (links) und Eva Linsky hätten vermutlich gerne noch mehr Werbung für die „Fairtrade-Town“ Tecklenburg gemacht (Bilder von links oben im Uhrzeigersinn).

Nach einjähriger Corona-Zwangspause fand am Samstag und Sonntag wieder der traditionelle Leinen- und Handwerkermarkt in Tecklenburg statt – zum 32. Mal. Erstmals allerdings verteilten sich die Stände und Buden dabei nicht wie sonst in der gesamten Altstadt, sondern konzentrierten sich im und rund um das Kulturhaus und den Meesenhof.

Pandemie-bedingt hatte die Tecklenburg Touristik diesen kleineren, kontrollierten Bereich am Fuße der Burg gewählt. Am Kulturhaus gab es eine Einlasskontrolle, und es galt Maskenpflicht. Sieben Stände mit textilem Handwerk und echtem Leinen präsentierten sich im Saal des Kulturhauses. Das namensgebende „Zentrum“ des Marktes mit – wie immer – hochwertigem alten und handgewebtem Leinen in vielen Formen, mit Spitzen und Borten, historischer Wäsche und handgefertigtem Schmuck wirkte am Samstag geradezu verwaist. Wo sich in der Vergangenheit die Besucher drängten, herrschte gähnende Leere – die Stimmung unter den Ausstellern war entsprechend.

„Wollen Sie meine ehrliche Meinung hören? Katastrophal!“, erklärte ein Aussteller, der schon seit mehr als 15 Jahren den Markt in Tecklenburg besucht. „Eigentlich nutzen wir die Zeit nur, um uns mal wieder mit den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Lohnen tut sich das hier nicht“, bekräftigte eine andere Ausstellerin. Mehrfach wurde gar die Sorge geäußert, dass nicht mal die Standgebühren von fast 200 Euro „eingespielt“ werden könnten.

Birgit Kamp aus Schüttorf sah es trotz allem positiv: „Endlich wieder raus kommen, sich mit den Kunden unterhalten – toll. Aber natürlich sind die Menschen noch vorsichtig, und es wird sicher noch eine längere Zeit dauern, bis alles wieder so ist wie früher.“ Sie, die sonst jährlich bis zu 30 Märkte ansteuert, brachte es 2020 auf gerade mal acht. In diesem Jahr ist Tecklenburg der zweite Ort, in dem sie ihr Handwerk vorstellt. So richtete sich alle Hoffnung auf den – immer schon – verkaufsstärkeren Sonntag.

Zusätzlich zum Leinen bot die Tecklenburg Touristik im Rahmen des „Tag des offenen Denkmals“ kostenlose Führungen in der Schlossbastion an. Im Torhaus Legge konnte die Ausstellung „Land und Meer – Ufergeschichten“ besucht werden, eine kleine Retrospektive der abstrakten Landschaftsmalerei von Martina Schröder aus Riesenbeck. Interessierte konnten am Sonntag zudem das renovierte historische Fachwerkhaus „Haus Im Grund“ besichtigen.

Premiere feierte der Stand „Fairtrade-Town Tecklenburg“ auf dem Leinen- und Handwerkermarkt. Seit Februar dieses Jahres darf sich Tecklenburg offiziell als „Fairtrade-Town“ bezeichnen. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Steuerungsgruppe Fairtrade aus Brochterbeck, Eva und Oswald Linsky sowie Sabine Wallmeier, präsentierten eine große Auswahl an fair gehandelten Produkten, wobei am Wochenende nicht der Verkauf im Vordergrund stand, wie Eva Linsky betonte: „Wir wollen uns bekannt machen und Anregungen zum Handeln geben.“