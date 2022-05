Ausstellung im Golfclub über bekannte regionale Künstler

Einheimische Maler und Bildhauer kennen den Golfclub Tecklenburger Land, weil der Verein ihnen immer wieder die Möglichkeit bietet, ihre Werke auszustellen. Jetzt eröffnete Viola Scherf, die sich seit Jahren um die Künstler der Region und die Organisation der Ausstellungen bemüht, sogar eine Doppelausstellung.

Reinhard Bragulla, kürzlich verstorbener Lengericher Maler, ist mit mehr als 25 großformatigen Bildern zu sehen. Rührend ist besonders ein Selbstporträt, das an seiner alten Staffelei steht, an der auch sein alter Malerkittel hängt. Daneben ein Tisch voller Farben, Pinseln und Malerzubehör. Die Organisatoren haben diese Ecke seines Ateliers in der Mitte der Ausstellung platziert. So entsteht der Eindruck, der Maler habe eben erst die Stätte seines Wirkens verlassen. Seine Bilder, vielfach mit Anklängen an Lengericher Motive, machen den seelischen Kampf des Malers deutlich, den es braucht, bis ein Bild schließlich erschaffen ist.

Interessante Perspektiven und überraschende Wendungen

Der zweite Künstler ist der 1960 in Bad Nauheim geborene, inzwischen in der Region beheimatete Bildhauer und Maler Mandir Tix. Er arbeitet seit 1994 als freischaffender Künstler. Über 20 Ausstellungen zeugen von der umtriebigen Art des Künstlers. Zahlreich sind auch seine Skulpturen im öffentlichen Raum.

Er arbeitete im Landesprogramm „Kultur und Schule“, leitet seit vielen Jahren Bildhauerkurse, auch für Menschen mit Behinderung in den Ledder Werkstätten.

Seine Ausdrucksformen in seiner Malerei und in seinen Skulpturen machen immer wieder Ungewöhnliches sichtbar, bieten interessante Perspektiven und überraschende Wendungen. Wenn zum Beispiel aus einer schlanken Sandsteinsäule ein farbiges Miniaturdorf erwächst, ist der Betrachter erstaunt und berührt.

Seine Arbeiten sind immer von ein wenig Geheimnis umwittert, geben Raum für eigene Überlegungen und bieten bei jeder Betrachtung neue Denkimpulse. Nicht selten haben sie auch einen guten Schuss Humor.

Die Ausstellung ist täglich geöffnet. Weitere Infos in Kürze unter www.golfclub-tecklenburg.de.