Austausch beim „Walk and Talk“

Neue Kontakte schaffen, sich austauschen über Probleme oder neue Ideen oder einfach mit Gleichgesinnten sprechen: Netzwerke haben viele Vorteile. Regelmäßige Gespräche miteinander sind wichtig, besonders auch für Frauen, die selbstständig sind. Doch soviel diese Netzwerke auch bewirken können, so fehlt es doch beispielsweise manchmal denjenigen, die als Unternehmerinnen tätig sind, an Energie und Lust, sich abends nach einem anstrengenden Arbeitstag noch in einem Lokal zum Austausch zu treffen. Das gilt besonders für hochsensible Frauen. Zu denen zählt Katharina Krstev. Sie baut ein Netzwerk der anderen Art auf: „Walk und Talk“.

Die Mittagspause nicht im Büro verbringen, sondern an der frischen Luft, gemeinsam mit anderen Frauen, und sich dabei austauschen. Das steckt hinter der Idee von Katharina Krstev. Dieses Netzwerk der anderen Art hat sie bereits 2014 in Wiesbaden erfolgreich aufgebaut. Seit Dezember 2022 lebt sie mit ihrer Familie in Ledde. Hier will die Mentorin, Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie ebenfalls solch ein Netzwerk auf den Weg bringen.