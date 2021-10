Autofahrten werden zum Abenteuer

Die Länder der Welt erkunden, einmal aus den geregelten Bahnen des Lebens ausbrechen – diesen Traum erfüllt sich Familie Howe. Sie ist auf Weltreise und berichtet in regelmäßigen Abständen von ihren Erlebnissen – dieses Mal aus Ecuador:

„Die Landschaft ist wirklich einzigartig und unterscheidet sich von Grund auf nicht selten nach schon wenigen Kilometern. Gerade noch durch mondähnliche, trockene Vulkanlandschaften, geht es im nächsten Augenblick durch dichten, feuchten Regenwald und weiter vorbei an endlosen Gebirgsketten, deren Wipfel nicht selten von Wolken verschleiert sind.

Kurz vor Ambato kümmern wir uns um eine Bleibe für die Nacht, die wir dann auch direkt ansteuern. In einer Anden-Hochebene auf circa 2600 Metern liegt die Stadt mit ihren mehr als 300 000 Einwohnern nur 30 Kilometer nordöstlich des Chimborazo, des höchsten Berges in Ecuador und ist als Stadt der Blumen und Früchte bekannt, da viele Bauernhöfe und Obstgärten die fruchtbaren vulkanischen Böden der Region nutzen. Die Stadt begeistert durch ihre lateinamerikanische Lebensart, die entweder in Form von viel zu lauter Musik aus den Boxen jeglicher Geschäfte dröhnt oder sich durch die endlosen Plaudereien auf den hiesigen Straßen bemerkbar macht.

Schönheit der Natur

Los müssen wir trotzdem. Nachdem wir unsere schweren Rucksäcke wieder geschultert und in unser nicht weit entfernt geparktes Auto gehievt haben, geht es am frühen Vormittag weiter in Richtung Baeza.

Und wieder sind wir hingerissen von der Schönheit der Natur, die wir an viel zu vielen Stellen mit einem Fotostop als Erinnerung auf den Sensor zu brennen versuchen und die uns deshalb zeitlich noch arg in Bedrängnis bringen sollte. Das allerdings merken wir erst später.

Die Sonne steht noch hoch oben am Himmel, im Auto ist es angenehm warm, die Laune ist gut und aus den Boxen dröhnt der lateinamerikanische Rhythmus. Es geht durch eine Vielzahl kleiner Provinzstädtchen. Derweil wird es später und später und erst viel zu spät bemerken wir, dass unserem Ziel noch zu viel Weg für zu wenig Licht entgegensteht.

Wie bei uns üblich, nimmt in solchen Situationen schnell die Nervosität überhand. Man merkt das sogleich an der Stimmung in unserem kleinen Gefährt, die entgegen dem Wetter draußen schnell an Wärme verliert. Hinzu das langsam aber stetig schwindende Licht und – schlimmer noch – eine Strecke, die sich mehr und mehr die Berge hinauf in Richtung Regenwald windet. Die Fahrt, die sich jetzt auf eine kleine, nicht mehr beleuchtete Straße verlagert, ist häufig versetzt mit großen Erdrutschen und deshalb auch zum Teil nur auf einer Spur passierbar. Dazu schlängelt sie sich durch dichten, dunklen Nebelwald und wird allein deshalb zu einer echten Herausforderung für die Konzentration.

Das Licht ist dank der Nähe zum Äquator auch ganz schnell komplett verschwunden und damit auch die wenigen Autos, die uns überhaupt mal entgegengekommen sind.

Viel zu spät erreichen wir unsere kleine Lodge in Baeza und wissen einmal mehr, warum wir unsere Fahrten gewöhnlich so planen, dass wir noch im Hellen an unserem Zielort ankommen.

Weiter geht es recht früh am zweiten Tag in Richtung Lago Agrio, von wo aus ein mehrtägiges Dschungelabenteuer auf uns wartet.

Abenteuer im Dschungel

Unsere Bleibe für die Nacht erreichen wir mal wieder am Abend, kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Lago Agrio, dessen richtige Bezeichnung eigentlich Nueva Loja ist, ist die Hauptstadt der ecuadorianischen Provinz SucumbÍos und ganz sicher kein Ausbund an Schönheit. Die Stadt liegt mit ihren mehr als 45 000 Einwohnern ganz im Nordosten unweit der kolumbianischen Grenze und ist bekannt als das Tor zum Amazonas – starten doch von hier aus die Touren in den tiefen Dschungel.

Graue, teils baufällige Häuser prägen das Stadtbild und lassen die ganze Szenerie eher unvollendet erscheinen, auch wenn die Straßen durchaus mal mit ansprechenden, teils sehr alten Gebäuden aus der spanischen Kolonialzeit gespickt sind.

Was sofort auffällt, ist der zunehmend planlos wirkende Verkehr. Hier nutzt alles die gleiche Straße, ob kleine TucTucs die sich durch den Verkehr winden, Fahrräder, deren Fahrer genug Mut aufbringen, sich hier durchzumogeln, bis hin zu übergroßen Trucks, die ihre Ladungen in den Lagern der Stadt platzieren. Dazu gesellt sich ein baufälliges Haus an das andere und unzählige Einwohner gehen ihren Geschäften nach.

Vor Lago Agrio hat man uns im Vorfeld übrigens häufig gewarnt; wir sollten den Aufenthalt in der Stadt so kurz wie möglich gestalten, da Raubüberfälle nicht selten an der Tagesordnung sind. Hinzu kommen kolumbianische Rebellen, die in den umliegenden Wäldern nahe der Grenze ihr Unwesen treiben und gerne den ein oder anderen Gringo seiner Freiheit berauben würden. Von alldem haben wir Gott sei Dank nichts mitbekommen.

Pünktlich um acht Uhr morgens stand der Bus vor der Tür, der uns und ein paar andere Mutige innerhalb weniger Stunden zum Bootsanleger bringen sollte. Von hier aus ging es mit motorisierten Kanus durch den dichten Urwald zu unserer Dschungellodge. Und schon hier hat uns der Amazonas direkt in seinen Bann gezogen: Über Stunden ging es vorbei an dicht bewachsenen Ufern, aus denen Laute drangen, wie wir sie nie zuvor gehört haben. Dazu unzählige Kapuzineräffchen, die sich hoch oben in den Wipfeln der Bäume von Liane zu Liane hangeln.

Nach kurzer Zeit entdecken wir auch die ersten Tukane in den Baumkronen und beobachten Faultiere, die lässig ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Abhängen, nachgehen. Schaut man sich die Langsamkeit der Bewegung an, mit welcher sich das Fellbüschel den Baum entlang hangelt, wird einem erst bewusst, woher das Tierchen doch seinen Namen hat.

Im nächsten Teil geht es noch tiefer in den Dschungel: Giftige Spinnen, Anakondas und rosa Delfine kreuzen des Nachts unsere Wege durch den Urwald.

