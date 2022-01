Bebauungsplanentwurf liegt vor

Mit dem Bebauungsplanentwurf „Rosenstraße“ befasst sich am Dienstag, 1. Februar, der Fachausschuss. konkret geht es um den Bau einer Seniorenwohnanlage.

Seniorenwohnanlage in Leeden

Der geplante Bau einer Seniorenwohnanlage an der Elbinger Straße rückt näher. Nachdem im Sommer im Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss die ersten Entwürfe vorgestellt worden sind, liegt mittlerweile ein konkreter Bebauungsplanentwurf vor. Er wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses am Dienstag, 1. Februar, präsentiert. Die beginnt um 17 Uhr im Kulturhaus.

Wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist, habe man sich mit dem Entwurf bemüht, ihn nach Art und Maß der baulichen Nutzung sowie der örtlichen Baugestaltung anzupassen und auch Einwendungen der Bürger gerecht zu werden. Deshalb sei die Grundflächenzahl mit 0,4 festgesetzt. Somit dürfen 40 Prozent der Gesamtfläche bebaut werden. Das soll laut Verwaltung gewährleisten, dass ein durchgegrüntes und aufgelockertes Baugebiet erhalten bleibt. Die Festsetzungen zur Geschossigkeit orientieren sich am umliegenden Gebäudebestand. Es soll außerdem eine Beschränkung auf Satteldächer mit einer 20- bis 30-Grad-Neigung geben. Es sollen zwei Baukörper entstehen.

Der Flächennutzungsplan der Stadt muss in diesem Bereich noch geändert werden, da dort „Gemischte Baufläche“ und „Flächen für Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Kirchliche Zwecke“ festgelegt sind. Daraus soll ein allgemeines Wohngebiet werden.

Der Fachausschuss soll darüber beraten, ob das Bauleitplanverfahren auf Basis dieses Entwurfes weiter durchgeführt wird. Die endgültige Entscheidung darüber trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 15. Februar.