Bei Wind und Wetter Steine geschleppt und gebaut

Kollegiaten und Schüler haben die historische Wallmauer am Hermannsweg wieder hergerichtet.

Wallmauer am Hermannsweg

Die Kollegiaten und Schüler sind zu Recht stolz auf ihr Werk und hoffen, dass die Mauer nun in Ruhe gelassen wird.

Drei Tage lang haben sie gewerkelt und gebaut – nun ist die historische Wallmauer am Hermannsweg wieder in Ordnung. Wie berichtet hatten Spaziergänger Steine entnommen und daraus Türmchen gebaut. Daraufhin sind Schüler der Heilerziehungspflege am Berufskolleg Tecklenburger Land und der Janusz-Korczak-Schule Ibbenbüren (Standort Tecklenburg) gemeinsam aktiv geworden.

Die Berufskollegiaten waren auf der Suche nach einer Projektarbeit, bei der unter anderem die Selbstwirksamkeit von Förderschülern im Mittelpunkt stehen sollte. Dem Tecklenburger Berthold Rupprecht, Lehrer an der Janusz-Korczak-Schule, fiel dabei sofort die Mauer ein. Wanderungen mit seinen Schülern hatten ihn schon des Öfteren über den Hermannsweg geführt – er kannte das Problem. Schnell fand man zusammen und legte los. Drei Tage lang wurde bei Wind und Wetter gebaut und am vierten Tag ein Schild aufgestellt, das auf die Akteure hinweist. Die fleißigen jungen Leute werden weiterhin ein Auge auf den Zustand der Mauer haben. Und sie wünschen sich von der Stadt, dass sie dort ein Schild aufstellt mit dem Hinweis, dass das Entnehmen der Steine verboten ist.