Beim Spinnen und Stricken entstehen viele schöne Dinge

Viele Handarbeiten sind in Coronazeiten in Heimarbeit entstanden. Verkauft werden sie am ersten Adventswochenende. Die Spinn- und Handarbeitsgruppe des Heimatvereins lädt dann zu einem Basar ein.

Am Samstag, 27. November, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. November, von 10 bis 18 Uhr (erstes Adventswochenende und Krippenmarkt) veranstaltet die Spinn- und Handarbeitsgruppe des Heimatvereins Lengerich in den Räumen des Heimathauses an der Bergstraße einen Handarbeitsbasar.

Wie so viele Gruppen im Heimatverein hat die Spinn- und Handarbeitsgruppe in der Zeit der Corona-Pandemie ihre Auftritte auf den größeren Veranstaltungen und Märkten, gerade im Herbst und in der Vorweihnachtszeit, sehr vermisst, teilt der Heimatverein mit. Für die Aktiven der Spinn- und Handarbeitsgruppe war es stets eine schöne Gelegenheit, durch das Spinnen und Stricken das Interesse der Besucher auf die alte Handwerkskunst zu lenken. Manch interessierter Besucher fand Socken und Handschuhe als Geschenk zu Weihnachten oder auch für den eigenen Bedarf.

Da während des harten Lockdowns, als keine monatlichen Treffen im Heimathaus stattfinden konnten, viele in der Handarbeitsgruppe in „Heimarbeit“ die Zeit genutzt haben, Socken und Handschuhe zu stricken, möchte die Gruppe auf dem Basar im Heimathaus ihr großes Sortiment vorstellen und zum Kauf anbieten.

Die Gruppe lädt zum Besuch des Basars ein und hofft, dass an den beiden Tagen viele den Weg ins Heimathaus finden.