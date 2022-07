Beliebtes Ziel statt Geheimtipp

Bei strahlendem Sonnenschein macht ein Picknick-Konzert noch mehr Spaß, da waren die schattigen Plätze unter den Bäumen wohl heiß begehrt. Die Konzerte im Park von Haus Hülshoff haben sich vom „Geheimtip“ des Anfangs zum beliebten Ausflugsziel für Musikliebhaber entwickelt, die sich in der besonderen Atmosphäre des Geländes aus dem Alltag entführen lassen wollen. Lucy Costello und Nils Reuter begrüßten persönlich die Besucher, ihre natürliche und sympathische Art hat wohl auch einen großen Anteil am Erfolg dieser von ihnen ins Leben gerufenen Reihe.

Besondere Klangfarbe

Diesmal hatten sie mit der Sängerin Rachel Colley eine Künstlerin eingeladen, die bei den Musikliebhabern in Tecklenburg bestens bekannt ist und schon mehrmals bei diesem Musikevent aufgetreten ist. Ihr zur Seite stand der Gitarrist Julian „Jools“ Hubert, der mit seinen Saitenkünsten den perfekten Grund bot, auf dem sich die ausdrucksstarke Stimme von Rachel Colley bestens entfalten konnte. Im Duett zeigte er sich als einfühlsamer Begleiter, der auch stimmlich den Dialog mit einer besonderen Klangfarbe bereicherte.

Aus ihrem großen Repertoire hatte die in Australien ausgebildete Engländerin einen facettenreichen Crossover aus Rock und Pop zusammengestellt, bei dem jeder Besucher sein persönliches Lieblingslied finden konnte. Mit bekannten Songs von Queen zeigte das Duo, dass man keine „große“ Rockband braucht, damit Melodien wie „Crazy little thing called love“, „I want to breake free“ oder „We are the champions“ ihre ganze Strahlkraft entfalten können. Freddy Mercury wäre von solchen Interpretationen sicherlich genauso begeistert gewesen wie das Publikum an diesem Nachmittag.

Versierte Musical-Sängerin

Rachel Colley ist eben nicht nur eine versierte Musical-Sängerin, sie weiß ihre Stimme mit dem für jedes Genre passende Timbre einzusetzen. Wenn sie der großen Singer- und Songwriterin Carole King mit deren „Natural Woman“ huldigte, genoss man ihren mit Esprit und Leidenschaft erfüllten Gesang. Große Balladen wie „Don’t know why“ von Norah Jones, „Valerie“ von Mark Ronson oder Dolly Partons „Jolene“ waren bei ihr bestens aufgehoben. Da konnte man sich treiben lassen im Fluss dieser allseits bekannten Melodien.

Passend zu der Verwirklichung ihres Traums als Mitglied des Ensembles bei der Hamburger „Mamma Mia“-Produktion erklang in Tecklenburg dann auch der legendäre Hit „Name of the game“ der schwedischen Band. Ob nun bei der Musik von „Guns’N’Roses“, „The Cure“, „Greenday“ bis hin zu Robbie Williams und Elton John, dieses Duo war überall dort fündig geworden, wo es gute Musik gibt.

Der herrliche Sommernachmittag verging wie im Fluge mit zwei Künstlern, die man in dieser Konstellation sicherlich auch im nächsten Jahr gerne wieder erleben würde.