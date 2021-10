Berührende Bilder von Anita Jäger

Berührende Bilder haben die kfd-Mitglieder in der Kirche St. Ludwig entdeckt.

Ausstellung in St. Ludwig

Die kfd besuchte eine Ausstellung in St. Ludwig Ibbenbüren

Neun Frauen der kfd St. Peter und Paul haben die Kunstausstellung „Durchkreuzte Lebenswege – Leben neu denken“ in Ibbenbüren besucht. Der Nachmittag begann mit einem Kaffeetrinken, zu dem die kfd St. Ludwig eingeladen hatte.

In der Kirche wurden die Bilder von der Künstlerin Anita Jäger erklärt. Ein Heft mit allen Bilderpaaren konnte man mitnehmen. Die Malerin hat Erfahrungen durchkreuzter Wege in Meditationsbildern thematisiert. Sie sind berührend und laden ein, mal genauer hinzuschauen. Es war ein gelungener Nachmittag, schreibt die kfd in einer Pressenotiz.

Es wurde kein Eintritt verlangt, aber eine Spendenbox aufgestellt. Der Erlös geht an das Projekt „Altersarmut begegnen“ vom SKF Ibbenbüren und an die Flutopfer im Überschwemmungsgebiet.