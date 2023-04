Beschäftigten über die Schulter geschaut

Unterwegs im Betrieb: Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen acht vieler Schulen leisten gerade ihre Berufsfelderkundungstage, einer Initiative des Landesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. In der Regel in drei Betrieben, Einrichtungen oder Verwaltungen verbringen sie dabei eintägige Schnupperpraktika. Dazu fand zuvor eine Potenzialanalyse statt, wo konkrete Neigungsschwerpunkt ermittelt worden sind.

Noch bis Mitte Mai erkunden insgesamt sechs Schülerinnen die Ledder Werkstätten und schauen in ganz unterschiedliche Bereiche der diakonischen Einrichtung – in die Verwaltung ebenso wie in die Arbeitsgruppen mit Menschen mit Behinderung oder die Öffentlichkeitsarbeit. Mit dabei auch Leona Wesselkamp aus Leeden. Die 13-jährige Emily Dieckmann aus Riesenbeck war gerade in Ledde und berichtet von ihrem Tag:

„Mein Name ist Emily Dieckmann und ich habe zusammen mit Leona Wesselkamp aus Leeden meinen Berufsfelderkundungstag in den Ledder Werkstätten verbracht. Während Leona in den Bereich Einkauf geschaut hat, bin ich in die Öffentlichkeitsarbeit gegangen. Für diesen Bereich habe ich mich entschieden, weil mich der Journalismus interessiert, ich aber später nicht nur als Journalistin tätig sein möchte.

Mein Tag begann um 8 Uhr, als mich Jörg Birgoleit am Empfang der Betriebsstätte Ledde abholte. Im Büro haben wir kurz den Tagesablauf geplant. Zusammen mit Christine Fernkorn vom Evangelischen Kirchenkreis ging es dann nach Osnabrück, zur Werbeagentur team4media. Dort wartete schon Pia Nimz, die die Öffentlichkeitsarbeit für die Diakonie WesT macht.

Neuer Messestand

Im Seminarraum wurden uns verschiedene Entwürfe für einen neuen gemeinsamen Messestand vorgestellt. Über die Entwürfe wurde dann entschieden und auch ich sollte meine Meinung zu den neu gestalteten Stellwänden äußern. Weil der Stand erstmals auf der Berufswahlmesse in Rheine am 1. und 2. Juni aufgebaut werden wird, wurde ich als junger Mensch auch noch zu den neuen Werbeartikeln befragt.

Wieder in Ledde angekommen, bin ich, wie geplant, in die Arbeitsgruppe Kleinmontage gegangen, wo Matthias Breulmann Abteilungsleiter ist. Dort habe ich den Menschen mit Behinderung, den Beschäftigten, über die Schulter geguckt und mich natürlich auch mit ihnen unterhalten. Alle haben mich total freundlich begrüßt und mir genau erklären können, was sie tun und wofür sie das machen.

Sehr freundlich begrüßt

Meine Kollegin an diesem Tag, Leona Wesselkamp, hat zuerst im Einkauf einen kleinen Rundgang gemacht. Dann konnte sie gemeinsam mit Mitarbeiterin Bettina Buermann Lieferscheine bearbeiten, Rechnungen prüfen und Rechnungsabgänge buchen. Außerdem hat sie zugeschaut, wie man Bestellungen macht sowie Lieferscheine und Bestellungen einsortiert.

Um 12.30 Uhr haben wir gemeinsam mit vielen Beschäftigten Mittag gegessen. Nach dem Mittagessen hat Leona Bestellungen geschrieben und gelernt, wie man Daten für Bestellungen sucht. Außerdem durfte sie mit einem Kollegen eine kleine Bestellung abholen. Ich habe nachmittags weitere Erfahrungen in der Arbeitsgruppe gemacht und auch mitgearbeitet. Dort werden die Kaminanzünder k-lumet gemacht und Teile für die Autoindustrie bearbeitet. Interessant fand ich, dass man diese Arbeiten für die Beschäftigten in kleine Schritte aufteilt. So kann jede und jeder teilhaben und alle freuen sich, dass sie ein Teil des Prozesses sind.

Am Ende des Tages habe ich für mich gelernt, dass die Öffentlichkeitsarbeit weitaus mehr als „nur“ das Schreiben von Artikeln ist. Man ist einfach oft unterwegs und kümmert sich um viele verschiedene Dinge.