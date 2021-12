Besinnlich und vergnüglich

Mit Picknickkörben und warmen Decken kamen die Besucher am Wochenende in den Park von Haus Hülshoff. Dort gab es ein stimmungsvolles Glühweinkonzert.

Es war etwas neblig am Samstagnachmittag in Tecklenburg. Die etwa 140 Besucher des Glühwein-Konzerts im Park von Haus Hülshoff ließen sich jedoch die gute Stimmung nicht verderben. Auf dem weitläufigen Gelände war viel Platz, um die mitgebrachten Sitzgelegenheiten zu verteilen und es sich gemütlich zu machen. Beim Schlendern entlang der Stände mit allerlei Leckereien und heißen Getränken wurden Füße und Finger rasch wieder warm. Der verführerische Duft von Glühwein und frisch gebackener Pizza ließ die kühlen Temperaturen bald vergessen. Wer mochte, konnte sich zudem gleich den Weihnachtsbaum mit nach Hause nehmen.

Kühle Temperaturen

Eine besonders gefragte Spezialität war das „Glühbier“ der Teutoburger Brauerei aus Lengerich. Das heiße Bier, gemischt mit naturtrübem Apfelsaft und einem Schuss Amaretto, hatte es in sich. Da brauchte es eine gute Grundlage. Der Münsteraner Koch David Elias Eckel war eingeladen, mit der „Achilleeze“ – seinem Schlemmerfahrrad – die Gäste kulinarisch zu versorgen. Als Unternehmer von „Eckels Kladde“ veranstaltet er rund ums Jahr Kochevents, vorzugsweise im Freien und immer mit nachhaltig erzeugten Produkten. Am Samstag hatte er sich für Pizza entschieden und die Gäste durften beim Schaubacken zusehen.

Da kam ein wenig vom Flair der Picknick-Konzerte auf, die in den Sommermonaten zahlreiche Besucher begeistert hatten. Daran hatten sich einige Gäste – extra angereist aus Osnabrück und Bielefeld – erinnert und auch zur vorweihnachtlichen Version einen Picknickkorb mitgebracht. Unter dem Motto „Künstler für Künstler“ haben Lucy Costelloe und Nils Reuter mit einigen Mitstreitern die Konzerte organisiert und damit die Kulturszene in Tecklenburg bereichert. Das Advents-Konzert bot erstklassige Live-Unterhaltung mit der Band „Rachel Colley & The Mistletoes“. Als „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ Einzug hielt, fingen die ersten Gäste an zu tanzen oder zumindest mit den Füßen zu wippen.

Klassische Weihnachtslieder

Sängerin Rachel Colley, Greg Dinunzi an Gitarre und Vocals sowie die Pianistin Anna Knaifel versetzten das Publikum mit einer gut abgestimmten Auswahl klassischer deutscher Weihnachtslieder und traditioneller Christmas Songs aus dem angelsächsischen Sprachraum in beschwingte Laune. Vieles war zum Mitsingen geeignet, wie die fröhliche Schlittenfahrt mit klingenden Glöckchen durch ein „Winter-Wonderland“. Aus dem reichen Schatz deutscher Weihnachtslieder waren „Leise rieselt der Schnee“, „O Tannenbaum“ oder „Stille Nacht, Heilige Nacht“ eine gute Wahl. Rachel Colley moderierte mit Humor und verzauberte mit ihrer großartigen Stimme. Ihre Band haben die Musiker extra für das Konzert am Haus Hülshoff gegründet. Sie waren schon mit zahlreichen Musicalproduktionen unterwegs, Rachel und Greg unter anderem auf der Freilichtbühne.